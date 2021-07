"Болашак" расширил список категорий для стажировки за рубежом

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане работники сферы культуры и спорта смогут пройти стажировку по программе "Болашак", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, "Болашак" расширяет список категорий для стажировки казахстанцев. Теперь стажироваться в ведущих зарубежных организациях и вузах (например, New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano и других) смогут работники сферы культуры и спорта. Артисты, режиссеры, художники, искусствоведы получат возможность обучаться по таким специальностям, как "арт-менеджмент", "дизайн, живопись", "дирижирование", "искусствоведение", "сценография" и других. Специалисты сферы физической культуры и спорта смогут повысить квалификацию по таким направлениям, как "спортивная психология", "спортивная медицина", "спортивное право".