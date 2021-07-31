"Болашак" расширил список категорий для стажировки за рубежом

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане работники сферы культуры и спорта смогут пройти стажировку по программе "Болашак", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, "Болашак" расширяет список категорий для стажировки казахстанцев. Теперь стажироваться в ведущих зарубежных организациях и вузах (например, New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano и других) смогут работники сферы культуры и спорта. Артисты, режиссеры, художники, искусствоведы получат возможность обучаться по таким специальностям, как "арт-менеджмент", "дизайн, живопись", "дирижирование", "искусствоведение", "сценография" и других. Специалисты сферы физической культуры и спорта смогут повысить квалификацию по таким направлениям, как "спортивная психология", "спортивная медицина", "спортивное право".

Раньше работники сферы культуры и спорта не могли стажироваться по программе "Болашак". Но для того, чтобы поддержать развитие этих сфер в стране, мы провели необходимую работу, и теперь у них есть возможность повысить свой профессиональный уровень в престижных зарубежных вузах и организациях. Что касается критериев, то претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации, сертификата о сдаче языковых экзаменов с результатом не менее уровня В1", - сообщил исполняющий обязанности президента Центра международных программ МОН РК Данияр Мукитанов.

Отмечается, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

Всего в 2021 году на стажировку работников сферы здравоохранения, культуры, спорта, педагогов, государственных служащих, инженеров-техников выделено 110 стипендий "Болашак".





Ранее сообщалось, что Казахстан расширил четырьмя новыми странами географию обучения студентов в рамках образовательной программы "Болашак". В их число вошли Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка . Также в список вошел Гонконг (Китай).

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