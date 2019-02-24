Более 100 боковых зеркал без документов обнаружили в пункте продажи подержанных автозапчастей в Алматы

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Бостандыкском районе Алматы выявили пункт продажи подержанных автозапчастей, в котором обнаружили более 100 боковых зеркал без документов, передает Kazakhstan Today.

Несколько часов назад и при прочесывании вверенной территории в поле зрения специально созданной мобильной группы попалась точка по продаже комплектующих к авто. Как установлено, владелец осуществляет продажу в гараже, он открыл точку для осуществления торговли, с целью продажи бывших в употреблении автозапчастей. В результате проверки было изъято более 100 боковых зеркал, три аккумулятора. Документов на данные комплектующие к автомобилям у продавца не имеется. Сейчас выясняется их принадлежность к криминалу и устанавливаются истинные собственники. В настоящее время по заявлениям, имеющимся в нашем подразделении, проводится сверка и опознание потерпевшими", - рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

По вопросам опознания представленных на фото автозеркал жителям города необходимо обратиться в районное управление полиции Бостандыкского района.

В пресс-службе департамента полиции Алматы напомнили, что сотрудники криминальной и местной полиции проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению незаконно находящихся у продавцов автозапчастей без подтверждающих документов и пресечению фактов их продажи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства