Система Orphus

Более 200 килограммов бесхозных китайских лекарств обнаружили на территории МЦПС "Хоргос"

04.02.2019, 10:30 10583
Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - Более двух центнеров бесхозных лекарств китайского производства обнаружили пограничники на территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос", передает Kazakhstan Today.
 

Груз пограничники ОПК "Хоргос" обнаружили при обходе территории контрольно-пропускного пункта МЦПС (в зале въезда в РК). Содержимым данного груза, общим весом 209 килограммов, оказались медикаменты китайского производства. Хозяин незаконного товара, который, возможно, увидев приближавшихся пограничников, ретировался, так и не найден", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

 
Товар по акту передан сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров