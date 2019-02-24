Более 200 килограммов бесхозных китайских лекарств обнаружили на территории МЦПС "Хоргос"

Талдыкорган. 4 февраля. Kazakhstan Today - Более двух центнеров бесхозных лекарств китайского производства обнаружили пограничники на территории Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос", передает Kazakhstan Today.
Груз пограничники ОПК "Хоргос" обнаружили при обходе территории контрольно-пропускного пункта МЦПС (в зале въезда в РК). Содержимым данного груза, общим весом 209 килограммов, оказались медикаменты китайского производства. Хозяин незаконного товара, который, возможно, увидев приближавшихся пограничников, ретировался, так и не найден", - сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.
Товар по акту передан сотрудникам таможенного поста "Алтынколь".
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