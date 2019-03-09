Cегодня отмечают Международный женский день

Алматы. 8 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Казахстане, странах бывшего СССР и во многих странах мира отмечают Международный женский день, передает Kazakhstan Today.

8 Марта, Международный женский день, - это самый первый весенний праздник. В этот день женщинам мужчины дарят цветы, поздравления, внимание, заботу и любовь.

Самая популярная версия возникновения данного праздника связана с забастовкой текстильщиц или, как ее еще тогда называли, "маршем пустых кастрюль". Этот марш был проведен 8 марта 1857 года работницами текстильной промышленности в Нью-Йорке. Они протестовали против невероятно тяжелых условий труда и мизерной зарплаты. Женщины требовали улучшения условий работы, сокращения рабочего дня и равную зарплату с мужчинами. В те времена женщины могли работать по 16 часов в сутки, при этом получая копейки за свою работу.

8 марта 1908 года в США Нью-Йоркская социал-демократическая женская организация призвала женщин провести митинг, на котором они требовали равных прав с мужчинами. В митинге участвовало более 15 тыс. женщин. Они требовали сократить им рабочий день и зарплату наравне с мужчинами. Кроме всего прочего, женщины требовали предоставить им избирательное право, в те годы они его не имели.

В 2010 году Международному женскому дню исполнилось ровно 100 лет. На Международной конференции женщин-социалисток, проходившей в Копенгагене в августе 1910 года, по предложению Клары Цеткин было принято решение об определении специального дня в году, посвященного борьбе женщин за свои права. На следующий год 19 марта в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии прошли массовые выступления, в которых приняло участие более миллиона человек. Так начиналась история 8 Марта, изначально Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

В 1912 году массовые манифестации в защиту прав женщин проходили 12 мая, в 1913 - в разные дни марта. И только с 1914 года окончательно зафиксировалась дата 8 марта, скорее всего, по той причине, что это было воскресенье. В этом же году день борьбы за права женщин впервые был отмечен в тогда еще царской России. С началом Первой мировой войны к требованиям расширения гражданских свобод женщин добавилась борьба за прекращение военных действий. Историю возникновения праздника 8 Марта позднее привязали к событиям 8 марта 1910 года, когда в Нью-Йорке впервые прошли демонстрации работниц швейных и обувных фабриках, требующих повышения заработной платы, улучшения условий труда и сокращения рабочего дня.

Придя к власти, русские большевики признали 8 марта официальной датой. Так начался новый виток в истории Дня 8 марта - теперь этот праздник распространился в странах социалистического лагеря, а в Западной Европе о нем благополучно забыли. Важной вехой в истории праздника 8 Марта стал 1965 год, когда в СССР он был объявлен выходным днем.

В 1977 году ООН приняла резолюцию №32/142, которая закрепила за женским днем статус международного. Правда, в большинстве государств, где его до сих пор отмечают (Лаос, Непал, Монголия, Северная Корея, Китай, Уганда, Ангола, Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, Конго, Болгария, Македония, Польша, Италия), это Международный день борьбы за права женщин и международный мир, то есть событие политического и социального значения.

В странах постсоветского лагеря, несмотря на историю происхождения 8 Марта, ни о какой "борьбе" речь давно не идет. Поздравления, цветы и подарки полагаются всем женщинам: матерям, женам, сестрам, подругам, сотрудницам, малышкам ясельного возраста и бабушкам-пенсионеркам. Отказались от него лишь в Туркменистане, Латвии и Эстонии. В других государствах такого праздника нет. Возможно, потому, что там в большом почете День матери, который в большинстве стран отмечают во второе воскресенье мая (в России - в последнее воскресенье ноября).

Очень любопытный факт из истории праздника 8 Марта. Дело в том, что Февральская революция 1917 года, которая предшествовала Октябрьской, началась в Петрограде с массового митинга женщин, протестующих против войны. События нарастали как снежный ком, и вскоре началась всеобщая забастовка, вооруженное восстание, Николай II отрекся от престола.

Интересно, что 23 февраля по старому стилю - это 8 марта по новому. А 23 февраля 1918 года стал днем рождения Красной Армии.

Особый женский день существовал в Римской империи. Свободнорожденные замужние римлянки (матроны) облачались в лучшие наряды, украшали голову и одежды цветами и посещали храмы богини Весты. В этот день мужья одаривали их дорогими подарками и почестями. Даже рабыни получали сувениры от своих хозяев и освобождались от работы.

У евреев существует свой праздник - Пурим, который по лунному календарю ежегодно выпадает на разные дни марта. Это день, когда женщины-воительницы, отважной и мудрой царицы Эсфирь, хитростью спасшей иудеев от уничтожения в 480 году до н.э., правда, ценой жизни десятков тысяч персов. Некоторые пытались напрямую связать Пурим с историей происхождения праздника 8 Марта.

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