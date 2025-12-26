25.12.2025, 14:23 64426
Damumed оштрафовали на 286 млн тенге нарушение антимонопольного законодательства
ТОО оплатило штраф в полном объеме
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр информационных технологий "Даму" оштрафовали на 286 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Выявлен факт установления монопольно высоких цен на услуги предоставления доступа к комплексной медицинской информационной системе Damumed и его технического сопровождения. Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны в отношении товарищества наложен административный штраф на сумму 286 млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время ТОО оплатило штраф в полном объеме.
Ранее в Астане необоснованно завышали цены за доступ к информсистеме Damumed.
новости по теме
25.12.2025, 17:20 57206
Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова
Актрисе было 83 года
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 84-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации Вера Алентова.
Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в Архангельской области. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России, пишет РИА Новости.
25.12.2025, 16:40 58721
ЕХСЗ-2 обратился в индийский суд по делу с итальянской компанией Maire
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Мумбаи. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" обратилась Высокий суд Индии по громкому делу с итальянской компанией Maire, передает корреспондент агентства.
ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы о солидарном взыскании более 171 млрд рублей с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества "МТ Руссия", - пишет exclusive.kz.
В "ЕвроХиме" заявили, что это лишь первый шаг и аналогичные иски готовятся в других юрисдикциях присутствия итальянской группы, включая страны СНГ, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.
Напомним, "строительство газосепарационного комплекса KMG PetroChem в Атырау стоимостью $2,8 млрд - один из ключевых проектов для экономики Казахстана - оказалось в зоне риска. Генеральный подрядчик, итальянская Maire Tecnimont, увязла в масштабном конфликте с российским "Еврохимом", который намерен взыскать с итальянцев миллиардные убытки по всему миру", пишет издание.
Ситуация корнями уходит в сорванный проект строительства завода в Кингисеппе в Россия. В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" солидарно более 171 млрд рублей (около $1,9 млрд) в счет неотработанного аванса и убытков.
Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.
По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.
В Казахстане у компании крупный контракт от KMG PetroChem на строительство газосепарационного комплекса для проекта "Силлено" на Тенгизе на $2,8 млрд.
Между тем казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A.
KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.
25.12.2025, 12:25 70506
Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что полиция перешла на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба правительства.
С 23 декабря полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличен выход личного состава, усилена безопасность особо важных государственных и стратегических объектов. Маршруты патрулирования приближены к оружейным магазинам и учреждениям исправительной системы. Выставлены дополнительные наряды вблизи увеселительных заведений. Приведены в готовность резервы. Организованы информационные работы о соблюдении гражданами законности и мер безопасности", - сообщил Игорь Лепеха.
Подчеркивается, что все праздничные дни полицией будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, а также организована работа оперативных штабов и надзор за дорожным движением.
Также министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил о реализации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности населения находится на особом контроле с круглосуточным централизованным управлением обстановки. По всей территории страны усилены меры по соблюдению пожарной безопасности, в первую очередь - на объектах с массовым пребыванием людей. Всего на учете более 7 тысяч объектов, в которых выявлено 2 тысячи нарушений, из них 92% устранены на местах. Все места проведения новогодних елок обследованы в полном объеме и допущены к эксплуатации. Силы и средства МЧС развернуты с круглосуточным дежурством и находятся в готовности к незамедлительному реагированию", - заявили в правительстве.
Ранее в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность.
25.12.2025, 12:05 72541
Более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в ведомстве, мошенники придумывают все более изощренные методы обмана граждан, но чаще всего основная схема остается прежней.
На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера "1414". Первый звонок - злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт - лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить заем и перевести средства на "безопасный счет". Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы", - предупредили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера "1414". Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз "1414", возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или QR-кода (eGov QR).
С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза "1414". Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников", - уточнили в Генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура предупреждает:
- государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;
- так называемые "безопасные счета" для перевода денег не существуют;
- будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;
- при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;
- соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.
Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников", - заключили в ведомстве.
24.12.2025, 19:38 113661
В Алматы началось общественное обсуждение обновленного генплана
Фото: Акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартовали общественные обсуждения проекта корректировки генерального плана - ключевого документа, определяющего развитие города до 2040 года, сообщили в пресс-службе акимата города.
В первый день прошла общая презентация с участием экспертов, представителей общественности, СМИ и жителей. Акимы восьми районов будут присутствовать на всех слушаниях и отвечать на вопросы горожан", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что обновленный проект закрепляет запрет на строительство новых многоквартирных домов в предгорной зоне. Документ предусматривает перераспределение жилищного строительства, развитие школ, детских садов, медучреждений и общественных пространств. Также в приоритете - усиление общественного транспорта и обеспечение зелеными зонами.
Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа", - отметил генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.
Подробнее о том, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы, читайте по ссылке.
23.12.2025, 09:10 202341
Еще одно здание в Алматы может лишиться своего исторического облика
Фото: Даниил Девяткин, kz.kursiv.media
Рассказать друзьям
Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще одно здание в "Золотом квадрате" Алматы может лишиться своего исторического облика. Речь идет о здании аппарата акима Алмалинского района на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Айтеке би. В советское время здесь располагались горисполком района и городской совет депутатов. Проект здания разработал известный архитектор Владимир Кацев - автор высокогорного катка "Медеу", Алматинского цирка и других знаковых объектов города, сообщает Kursiv.
По информации издания, сейчас вокруг здания возвели высокий железный забор, что сразу обеспокоило ценителей архитектуры и рядовых алматинцев. Жители города переживают, что здание "закатают в стекло и бетон" и оно лишится своего исторического облика.
История строительства этого здания уникальна для города, в то время - симбиоз национального и классического. Я своими глазами видел ручную графику фризов и уникальный капителей, которые несут себе историю узора национальной идентичности. И мне больно видеть, как люди эту идентичность пытаются уничтожить", - пишет один из пользователей Threads.
Сообщается, что реконструкция здания выполняется по заказу управления строительства Алматы, генподрядчиком выступает ТОО "DK Proekt". Работы уже начались и должны закончиться в ноябре 2026. Судя по рендерам с паспорта объекта, здание сохранит свою форму, но его облик может кардинально поменяться. На сайте госзакупок лота по указанному названию нет, поэтому и стоимость ремонта неизвестна.
Стоит отметить, что общественники все чаще поднимают вопрос о необходимости системной охраны исторической застройки и сохранения оставшихся уникальных объектов, формирующих архитектурную идентичность Алматы.
За последние годы Алматы лишился ряда объектов, многие из которых имели не только архитектурную, но и культурную ценность.
Осенью этого года стало известно, что в городе снесли старинное строение стадиона "Медик".
Также в соцсетях поднялась волна возмущения в связи с тем, что взявшийся реконструировать гимназию № 56 подрядчик начал сносить портик здания. Алматинцы выразили опасения, что после реконструкции здание навсегда потеряет свой исторический архитектурный облик, как это произошло, к примеру, с Дворцом Республики, несмотря на заверения акимата, что "в процессе реконструкции здания карниз будет восстановлен в первоначальном архитектурном облике".
В сентябре стало известно, что в Алматы снесут старейший роддом.
Кроме того, в этом году беспокойство горожан вызвала реконструкция здания Казахского национального театра драмы имени Мухтара Ауэзова.
Летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса еще одного исторического здания - дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически".
В начале этого года бывший аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей, будет снесено. Стоит отметить, что само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Архитектор и исследователь города Адильжан Псяев ранее в комментарии "Власти" выражал надежду, что здание отреставрируют, а не снесут.
Здание спортивной школы представляет собой ярчайший для Алматы пример авангардного архитектурного стиля - конструктивизма. Таких зданий в Алматы осталось очень немного, а тем более в таком хорошем визуальном состоянии... Очень хочется надеяться, что это уникальное для республики здание будет реставрировано и получит охранный статус. Подобные объекты имеют яркую туристическую привлекательность для Алматы, не обладающим большим количеством исторических зданий", - говорил он.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
22.12.2025, 13:24 244961
Засунула кота в барабан стиральной машины: в Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области полиция провела проверку после резонансного видео, на котором запечатлен кот, помещенный в барабан стиральной машины, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Публикация вызвала волну возмущения пользователей и стала поводом для незамедлительного реагирования со стороны правоохранительных органов. Сразу после появления видеоматериала сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Автор ролика пояснила, что происходящее носило "шуточный" характер: якобы барабан стиральной машины был прокручен без воды всего один раз, после чего животное сразу извлекли", - говорится в сообщении.
Также в ходе проверки кот был осмотрен ветеринарным врачом.
По заключению специалиста, в настоящий момент угрозы жизни и здоровью животного нет. Тем не менее сам факт подобного обращения стал основанием для привлечения владелицы кошки к административной ответственности за жестокое обращение с животными", - добавили в полиции.
Ранее собаку протащили привязанной к машине в ВКО.
22.12.2025, 12:11 208911
В Казахстане представлен рейтинг ведущих GR-специалистов
Ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития
Рассказать друзьям
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Профессиональное сообщество GR-Hub по итогам 2025 года определило ведущих специалистов в сфере Government Relations, чья деятельность направлена на выстраивание устойчивого и институционально выверенного взаимодействия между бизнесом, обществом и государством, передает корреспондент агентства.
Специалисты этой, на первый взгляд, неприметной, но стратегически значимой сферы сконцентрированы на формировании условий для разработки и привлечения передовых технологий, последовательном улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности Казахстана как юрисдикции, привлекательной для иностранного капитала и высококвалифицированных кадров", - отметили в сообществе.
Также, по данным GR-Hub, ожидается, что в 2026 году сектор Government Relations получит дополнительный импульс развития на фоне усиления интеграционных процессов и расширения инвестиционно-торгового взаимодействия в Центральной Азии.
С GR-рейтингом 2025 года можно ознакомиться по ссылке.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.12.2025, 09:40КНБ Казахстана получил новые функции и полномочия 26.12.2025, 12:258386Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге 26.12.2025, 10:206861АФМ расследует хищение имущества "АрселорМитталТемиртау" 26.12.2025, 12:205416В Алматы экстренно сел самолет авиакомпании Lufthansa 26.12.2025, 11:195301В 2025 году в Казахстане возбуждено 70 уголовных дел по фактам создания ОПГ 19.12.2025, 14:01433121Halyk Bank и WeChat: Казахстан и Китай соединили границу цифровыми платежами 19.12.2025, 14:31404021Количество вооруженных конфликтов во всем мире достигло самого высокого уровня - Токаев 19.12.2025, 15:48402156Информацию о досрочной замене водительских удостоверений опровергли в МВД 21.12.2025, 18:44258746Ушел из жизни актер Асанали Ашимов 21.12.2025, 19:44257186Снег и метель прогнозируют в Казахстане 05.12.2025, 14:50833066В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки829836Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16759716Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19756626Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25753231В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?