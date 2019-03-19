Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Данных о казахстанцах в числе пострадавших в результате теракта в Нидерландах нет. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня несколько человек пострадало в результате стрельбы в городе Утрехт в центральной части Нидерландов. По предварительной информации, неизвестный открыл стрельбу в трамвае, на место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции", - сообщили в пресс-службе казахстанского МИДа.

В ведомстве отметили, что, по состоянию на 12.00 местного времени, полиция не располагала информацией о гражданах РК среди погибших и пострадавших.

Вместе с тем консул Казахстана в Нидерландах находится на связи с представителями местной полиции.

Как сообщает Русская служба Би-би-си , в голландском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. В результате стрельбы один человек погиб и несколько человек получили ранения. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.

Инцидент произошел в трамвае в 10.45 по местному времени недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.

Сколько человек пострадало, не уточняется. Также неизвестно, сколько именно человек участвовало в нападении. По данным местных СМИ, нападавших было несколько.

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