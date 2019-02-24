Туркестан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Дикого медведя держали в клетке на территории скотного рынка в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, на пульт 102 Сайрамского РУП местный житель сообщил о том, что на территории скотного рынка в селе Карабулак в клетке для животных сидит медведь.

Инспекторы природоохранной полиции Сайрамского РУП, Туркестанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и РГКП "ПО "Охотзоопром" в ходе совместной проверки установили, что на скотном рынке внутри металлической сетки размером 2х3 находится дикий медведь светло-коричневого окраса.

Данный факт зарегистрирован по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). В настоящее время проводится досудебное расследование.

В пресс-службе также отметили, что на сегодняшний день медведь находится в зоопарке Шымкента.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства