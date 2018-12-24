До 40 градусов мороза ожидается в Акмолинской области, до 35 - в Астане

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.
По данным синоптиков, ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается 32-37, местами 40 градусов мороза. В Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза. Вероятность шторма - 95-100%.
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