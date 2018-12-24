Дополнительные поезда назначены в предновогодние дни из Алматы в Костанай и обратно

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о назначении дополнительных рейсов скорого поезда №179/180 по маршруту "лматы-2 - Костанай" передает Kazakhstan Today.

Со станции Алматы-2 поезд дополнительные рейсы отправятся 26, 30, 31 декабря 2018 года, со станции Костанай - 27, 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Билеты на вышеуказанный состав доступны для приобретения во всех точках продажи, уточнили в пресс-службе.

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