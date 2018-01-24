Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Дороги для дизельного и общественного транспорта закрыты в 8 регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) по всем направлениям введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта. По данным РГП "Казавтодор", закрыты дороги в 8 регионах страны: Астана, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская, Северо-Казахстанская области", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

КЧС рекомендует водителям транспортных средств в условиях низких температур, заснеженности дорог и гололеда по возможности воздержаться от поездок; при ограниченной видимости избирать умеренную скорость и пользоваться осветительными приборами.

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий рекомендуется воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

По информации Иманкулова, за прошедшие сутки в Казахстане из снежных заносов эвакуировано 338 человек, из них 15 детей. В аварийно-спасательных работах в общей сложности было задействовано 29 человек и 16 единиц техники.

В частности, в Шортандинском районе Акмолинской области, на 54 километре автодороги Астана - Петропавловск, силами местных исполнительных органов и ДЧС из технически неисправного пассажирского автобуса марки BENHOK, следовавшего по маршруту Петропавловск - Сарыагаш, эвакуированы в пункт обогрева 41 пассажир, в том числе 2 детей. Из числа пассажиров 41 человек - граждане Узбекистана и 2 водителя - граждане Казахстана. Пострадавших нет.

В Буландынском районе, на 198 километре автодороги Астана - Петропавловск, силами местных исполнительных органов и ДЧС из технически неисправного пассажирского автобуса марки "Сетра", следовавшего по маршруту Мерке - Тюмень, эвакуированы в пункт обогрева 57 человек, все граждане Республики Таджикистан. Пострадавших нет.

В Целиноградском районе, на 1275-м километре автодороги Алматы - Екатеринбург, силами ДЧС из технически неисправного автомобиля марки SsangYong эвакуировано 15 человек, из них 5 детей, все граждане Кыргыстана. После устранения неполадок они продолжили движение. Пострадавших нет.

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