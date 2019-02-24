Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Дороги из-за непогоды закрыты в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным ТОО "Казахавтодор", в Алматинской области с 9 февраля из-за метели и плохой видимости закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Ушарал - Достык (83-й - 184-й километры, село Коктума - станция Достык), сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям РК.

Также в Карагандинской области сегодня с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспорта.

В Акмолинской области с 11.00 сегодня закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы (1275-й - 1353-й километры, Астана - граница Карагандинской области), с 12.30 - на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты (16-й - 200-й километры, Астана - граница Павлодарской области) для всех видов автотранспорта.

В Астане с 11.00 закрыто движение на участке дороги республиканского значения Астана - Караганда, с 12.30 - на дороге Астана - Павлодар для всех видов автотранспорта.

В Павлодарской области сегодня с 12.15 из-за гололеда закрыто движение на участке дороги республиканского значения Астана - Ерейментау - Шидерты (205-й - 259-й километры от поселка Шидерты до границы Акмолинской области), дороге Кызылорда - Павлодар (1206-й - 1135-й километры, от поселка Шидерты до границы Карагандинской области) для всех видов транспорта.

Кроме того, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в Восточно-Казахстанская области сегодня с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (отсутствие видимости, метель) закрыто движение на участке дороги областного значения Воскресеновка - Петропавловка - Шелехово - Бель Агаш - Дмитриевка (24-й - 47-й километры, село Петропавловка - село Зенковка) для всех видов автотранспорта.

А в Алматинской области, по данным управления пассажирского транспорта и автодорог с 17 февраля из-за метели и плохой видимости закрыто движение на участке автодороги областного значения Ушарал - Камыскала (7-й - 60-й километры).

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