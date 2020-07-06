Дожди и грозы прогнозируют казахстанские синоптики в воскресенье

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В южной и восточной части РК сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные дожди, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.

На остальной территории республики прогнозируется погода без осадков. РГП "Казгидромет" сообщает, что местами ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром будет туман. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление до ветра 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град. В Жамбылской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами гроза. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются гроза, туман. В Карагандинской области местами гроза. В Костанайской области ночью и утром местами туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангистауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юге Карагандинской, Актюбинской областей, на западе Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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