Движение пригородных маршрутов приостановлено в Астане из-за морозов

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий, в Астане движение пригородных маршрутов №№ 306, 310, 311 будет приостановлено, передает Kazakhstan Today.

В связи с понижением температуры "Астана LRT" просит граждан продумывать свой маршрут заранее и по возможности не задерживаться допоздна.

Уважаемые пассажиры! В связи с ухудшением погодных условий движение пригородных маршрутов №№ 306, 310, 311 будет приостановлено. О возобновлении движения маршрутов будет сообщено дополнительно. Следите за обновлениями в Facebook, Instagram и на сайте www.alrt.kz", - говорится в сообщении на сайте акимата Астаны.

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