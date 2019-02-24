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Двух медработников поликлиники Астаны задержали за продажу фиктивных больничных листов (ВИДЕО)

18.02.2019, 14:43 10747
Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Астаны задержали двух медицинских работников городской поликлиники за продажу фиктивных листов временной нетрудоспособности, передает Kazakhstan Today.
 
Стоимость больничного листа рассчитывалась в зависимости от количества пропущенных рабочих дней. За один день - 2500 тенге за, сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны. 
 

15 февраля в городской поликлинике по методу "Контрольный закуп" выявлен факт сбыта фиктивного больничного листа. При сбыте больничного листа на сумму 10 тысяч тенге задержаны старшая медсестра и врач городской поликлиники. Также полицейские задержали жительницу города, которая выполняя роль посредника, имела отношение к продажам фиктивных больничных. В ходе осмотра рабочего места медработников были обнаружены и изъяты медицинский запрос о закреплении пациента за их участком, больничный лист о временной нетрудоспособности с подписями врачей, печатями и штампами городской поликлиники", - проинформировали в ведомстве.


 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Задержанные лица дали признательные показания, избрана мера пресечения "обязательство о явке". 
 
Полицейские Астаны предупреждают, что использование фиктивных листов временной нетрудоспособности влечёт за собой уголовную ответственность
 

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