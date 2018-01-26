ESET предупреждает о мошенниках, распространяющих в WhatsApp купоны Burger King

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - ESET предупреждает о новой афере в WhatsApp. В качестве приманки выступают бесплатные купоны Burger King, передает Kazakhstan Today.

"Потенциальная жертва получает в группе или от другого пользователя WhatsApp сообщение об "акции Burger King" и ссылку на розыгрыш. Перейдя по ссылке, пользователь обнаружит комментарии, которые имитируют реальные отзывы на Facebook, мотивирующие участвовать в акции", - рассказали в компании ESET.

Как отмечается в сообщении, далее пользователю предлагают ответить на несколько вопросов о сервисе Burger King, после чего поздравляют с победой. Чтобы получить купон, жертву просят поделиться информацией об "акции" с 30 пользователями или группами WhatsApp. После выполнения целевых действий никакого выигрыша не последует.

"Большинство мошеннических кампаний в WhatsApp предназначены для подписки пользователей на платные смс-сервисы. Но в данном случае мошенники зарабатывают на показе рекламных объявлений - одна из страниц содержит встроенный фрейм для демонстрации рекламы и счетчик просмотров", пояснили в ESET.

Вторая задача кампании - распространение небезопасного расширения для браузера Chrome. Для этого при переходе на "страницу розыгрыша" проверяется размер и ориентация экрана устройства. Если пользователь открывает ссылку на компьютере, он будет перенаправлен на страницу установки расширения - в январе зафиксировано около 27 000 таких переходов, отметили также в компании.

ESET рекомендует игнорировать подобные "акции" и предупреждать об опасности знакомых пользователей, поверивших мошенникам.

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