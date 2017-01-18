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Гонконгский грипп выявлен у 600 казахстанцев18.01.2017
Общество  14:14
Астана. 18 января. Kazakhstan Today - 600 казахстанцев заразились гонконгским гриппом.

В последний раз этим вирусом граждане Казахстана болели в 60-х годах прошлого века, передает Kazakhstan Today.
Врачи говорят, что у поколения 60-х есть иммунитет, а вот остальным стоит поберечься, сообщается в сюжете "31 канала".

По данным ВОЗ, впервые грипп АH3N2 был зарегистрирован в конце 60-х годов прошлого века в Гонконге, отсюда и название - гонконгский. В 1968-1969 годах была зарегистрирована умеренная пандемия гонконгского гриппа в мире. В 70-х годах от него в США погибли более 33 тысяч человек. Гонконгский грипп, как и любой другой штамм, может осложниться бактериальной пневмонией, менингитом, отитом, поражением сердечной мышцы.

Врачи предупреждают: к самым распространенным осложнениям после любого штамма гриппа относятся отит и пневмония. Но по сравнению с ОРВИ грипп регистрируют достаточно редко: в этом году из 280 тысяч заразившихся казахстанцев лабораторно грипп подтвержден только у 1100 человек. Из них у половины штамм AH3N2, или гонконгский грипп. Паниковать по этому поводу врачи не советуют: штамм хорошо изучен и выработана методика лечения противовирусными препаратами.

"Гонконгский грипп в этом году считается сезонным. Его циркуляцию врачи прогнозировали еще до начала эпидсезона, поэтому настоятельно советовали сделать прививку от гриппа. Вакцинироваться сейчас не имеет смысла, поэтому казахстанцам, не сделавшим прививку, врачи советуют избегать мест массового скопления людей, использовать маски и оксолиновую мазь, часто мыть руки", - говорится в сюжете.
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