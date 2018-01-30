Гражданин Афганистана пытался получить в Казахстане статус беженца, чтобы скрыться от преследования на родине

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматы суд отказал гражданину Афганистана в признании незаконным решения об отказе в присвоении статуса беженца, его отмене, а также возложении обязанности вынести решение о присвоении статуса беженца, поданное иностранцем к управлению миграционной полиции ДВД Алматы, передает Kazakhstan Today.

По словам иностранца, в Афганистане он подвергается преследованию со стороны сотрудника прокуратуры, но доказать этого на судебном заседании он не смог.

"В Республику Казахстан он прибыл 9 сентября 2016 года. С ходатайством о присвоении статуса беженца обратился 23 сентября 2016 года. Не соглашаясь с решением ответчика, он отправил жалобу в УМС МВД РК. Однако в жалобе было отказано. Считает отказ ответчика незаконным, поскольку подвергается преследованию со стороны государства Афганистан в лице сотрудника прокуратуры. В судебном заседании не представлены доказательства, являющиеся основанием для удовлетворения заявления. Установлено, что заявитель покинул Афганистан только из-за страха за свою безопасность и преследования со стороны родственников партнера по бизнесу", - прокомментировали в пресс-службе районного суда №2 Алмалинского района города Алматы.

В ведомстве отметили, что по закону РК "О беженцах", основанием для отказа лицу, ищущему убежище, в присвоении статуса беженца является отсутствие обоснованных опасений в том, что лицо может стать жертвой преследования по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям.

"Решением суда требования по заявлению оставлены без удовлетворения. Ответчиком подана апелляционная жалоба, однако постановлением апелляционной инстанции Алматинского городского суда жалоба ответчика также оставлена без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.

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