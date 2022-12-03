Информационное сообщение касательно выборов депутатов Сената Парламента РК 2023

"Kazakhstan Today Media Group" - собственник информационного агентства Kazakhstan Today, сайта (далее - Сайт) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан № 2464 от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан № 4 от 26 ноября 2022 года "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы). Настоящим ТОО"Kazakhstan Today Media Group" - собственник информационного агентства Kazakhstan Today, сайта kt.kz в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан № 2464 от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан № 4 от 26 ноября 2022 года "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации





Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении, и условиями договора.





Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и Кандидатом либо доверенным лицом Кандидата. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении Кандидата или доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.





Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.





К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;

2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;

3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;

4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;

5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.





Заявления принимаются Сайтом в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 25 декабря 2022 года в рабочие дни (пн - пт) с 10:00 до 19:00 (время Астаны) по адресу: Республика Казахстан, A15B2B8, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 13, дом 10. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7727 222 36 80 или по e-mail: [email protected]





Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.





Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.





Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 18:00 (время Астаны) 24 декабря 2022 года и продлится до 23:59 (время Астаны) 12 января 2022 года.





Агитационные материалы предоставляются Сайту в готовом виде, в объеме, предусмотренном договором, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты размещения на Сайте.





Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.





В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.





Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.





Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре либо счете.





Сайт вправе отказать в выходе агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб достоинству или деловой репутации других Кандидатов.





Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.





В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.





Стоимость размещения агитационных материалов на Сайте:

Размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 450 000 тенге

Размещение статьи на главной странице в ленте новостей и тематических рубриках (интервью, точка зрения, аналитика, авторская колонка, обзоры и т.д.) с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 403 000 тенге

Размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 240 000 тенге

Размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo, хронометраж - не более 15 минут) - 240 000 тенге





Стоимость размещения баннеров на Сайте





Общие требования к баннерам: Вес баннера не должен превышать 5 Мб. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.









Формат баннера Цена в KZT за ~ 180 тыс. показов Главная - шапка 900x90 450 000 Главная - справа 240x400 400 000 Главная - снизу 468x60 300 000





Стоимость размещения указана без НДС, поскольку ТОО "Kazakhstan Today Media Group" не является его плательщиком согласно нормам НК РК.