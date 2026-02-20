Информационный вакуум в больницах: сенатор подняла вопрос уведомления родственников

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Республики Казахстан Жанна Асанова в своем запросе подняла тему отсутствия выстроенного механизма информирования родственников пациентов при оказании стационарной помощи, особенно в экстренных ситуациях.





При экстренной госпитализации, переводе пациента в реанимацию, нахождении на операции, а также при поступлении детей родственники зачастую не имеют возможности получить даже минимально необходимую информацию о состоянии пациента, поскольку врачи находятся в отделениях и заняты работой. Сопровождающим туда заходить нельзя, а сотрудники приемного отделения и регистратуры не располагают актуальной клинической информацией. В итоге создается информационный вакуум, возникает эмоциональное напряжение в приемных отделениях и в целом в клинике", - сказала сенатор.





В этой связи Асанова предложила внедрить единый организационно-цифровой механизм информирования родственников пациентов, основанный на подтверждении полномочий заявителя и строгом соблюдении врачебной тайны, а также требований по защите персональных данных. Речь идет о предоставлении ограниченного перечня информации, факта госпитализации, отделения, текущего статуса пациента и режима посещений.





Также предлагается создать контакт-центр по принципу одного окна, обеспечить интеграцию с медицинскими информационными системами, установить единые стандарты коммуникации и определить ответственных лиц за информационное сопровождение в стационарах.





Реализацию инициативы предлагается начать в формате пилотного проекта в нескольких регионах с последующим масштабированием.