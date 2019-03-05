Из-за сильного ветра в четырех областях и Астане объявлено штормовое предупреждение

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, и Павлодарской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 6, сутки 7 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, 7 марта в Павлодарской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более. Местами туман, гололед, метель.

Кроме того, 5 марта в Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду. В Астане 5-7 марта ожидаются временами низовая метель, гололед, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

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