10.01.2023, 09:07 53036
Из-за ухудшения погодных условий в Казахстане закрыты 122 участка автодорог Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 06.00 10 января 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 122 участка автодорог, из которых 42 республиканского значения, для дизельных и общественных видов автотранспорта. Об этом сообщили в МЧС РК.
Скопление автотранспорта наблюдается в Карагандинской области - 57 единиц техники при выезде из Темиртау.
За текущие сутки спасательными подразделениями в Костанайской области спасено и эвакуировано 7 человек, в том числе 5 детей.
В пунктах временного обогрева размещено 56 человек, из них 11 детей (в Акмолинской и Костанайской областях).
По данным синоптиков, на большую территорию Казахстана сегодня будет оказывать влияние Арктический антициклон и ожидается морозная погода без осадков.
Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на юге области и в горных районах временами ожидаются сильный снег, усиление ветра, метель, туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью в Мангистауской области ожидается очень сильный мороз - 25 градусов, в Атырауской области - сильный мороз - 30 градусов, в Актюбинской области - сильный мороз - 35-39 градусов, на востоке Костанайской области ожидается сильный мороз - 40 градусов.
В Астане: переменная облачность, температура воздуха составит -28, -30°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду. В связи с сильными морозами учащиеся 0-11-х (12-х) классов и студенты 1-2-х курсов колледжей первой смены сегодня перешли на дистанционный формат обучения.
В Шымкенте: снег, температура воздуха -7, -9°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
В Алматы: снег, температура воздуха -4, -6°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду. В городе объявлено штормовое предупреждение. Сильный снегопад ожидается утром и днем. Временами туман и гололед.
ДЧС Алматы призывает автовладельцев не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями.
Дополнено 10.01.2023, 10.35
В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед, низкая температура) по состоянию на 10.00 закрыты 115 участков автодорог, из которых 39 республиканского значения, для дизельных и общественных видов автотранспорта.
По информации МЧС РК, скопление автотранспорта наблюдается в Карагандинской области при выезде из Темиртау.
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11.01.2023, 11:31 1756
Для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков - КГА
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан.
О необходимости изъятия земельных участков в июне 2022 года министром индустрии и инфраструктурного развития РК было направлено письмо в адрес руководителей регионов.
За неисполнение инспекторских предписаний, связанных с объектами на приаэродромной территории аэропортов в отношении заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Шымкента и заместителя акима Талгарского района были приняты меры административного характера (административный штраф)", - сообщили в пресс-службе КГА.
По словам экспертов, наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей.
По информации ведомства, в феврале 2020 года Генеральной прокуратурой проведены проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам соблюдения законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года, по итогам которого в границах санитарно- защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов возведено свыше 100 тыс. различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.).
Отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе.
В настоящее время, в соответствии с Поручением Правительства РК согласно приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК действует рабочая группа по комплексному решению проблем приаэродромных земель, куда входят вице-министр, председатели комитетов, директора департаментов заинтересованных государственных органов и заместители акимов всех областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
В рамках рабочей группы разработан алгоритм по взаимодействию уполномоченных органов с МИО, подготовлен дополнительный пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты, которые предстоит обсудить с членами рабочей группы.
Вместе с тем, 29 декабря 2022 года президентом подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и недропользования". Законом в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий предусматривается ряд поправок, в частности, по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.
Кроме того, в Земельный кодекс РК и закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" внесены требования о необходимости предоставления земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретения прав на земельные участки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.
Напомним, чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.
11.01.2023, 10:33 3451
Будут ли переведены школьники Алматы на дистанционку в связи с морозами Эксклюзив КТ
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении образования Алматы рассказали, будут ли переведены школьники на дистанционку в связи с ухудшением погодных условий.
В случае неблагоприятных погодных метеоусловий с учетом возрастных особенностей обучающихся по согласованию с филиалом РГП "Казгидромет" занятия в школах будут переведены на дистанционное обучение в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - сообщили корреспонденту ИА Kazakhstan Today в пресс-службе управления.
В ведомстве отметили, что информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях для родителей обучающихся будет размещена на сайте управления и районных отделов образования и других источников.
По данным РГП "Казгидромет", в Алматы 11 января временами ожидается снег, облачно. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 10-12 градусов мороза с дальнейшим понижением.
12 января: переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер 3-8, порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22, днем 16-18 мороза.
13 января: переменная облачность. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 23-25 градусов мороза, днем - 16-18 градусов мороза.
Стоит отметить, что отмена занятий в организациях образования проводится на основании утвержденных рекомендуемых показателей неблагоприятных погодных метеоусловий для объявления отмены занятий и оформляется приказом руководителя организации образования либо лицом, его заменяющим.
При какой погоде отменяют занятия?
10.01.2023, 23:45 27361
Опрос КТ: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков Эксклюзив КТ
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты заявляют об отрицательном воздействии фейерверков на окружающую среду и выступают за их полный запрет в связи с большим количеством пострадавших от травм и ожогов и звуковым воздействием взрывов петард на человека и природу. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков?"
45% участников опроса ответили: "Да, необходимо полностью запретить фейерверки"; 40% считают, что "необходимо обязать граждан выполнять действующие законодательные ограничения по времени и месту использования фейерверков"; 3% выбрали ответ: "Без круглосуточных фейерверков праздники невозможны"; 10% - "мне все равно".
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных.
Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru.
В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект.
Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители.
Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.
Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.
Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения.
Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации.
Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
После новогодних праздников ряд СМИ сообщил о погибших и пострадавших в результате фейерверков.
К примеру, в Гонолулу на острове Оаху в новогоднюю ночь незаконно запущенный фейерверк выбил мужчине зубы и пробил грудную клетку. Всего ранения получили в результате инцидента восемь человек.
В столице Уганды Кампале в давке во время празднования Нового года, в давке после шоу с фейерверками, погибли как минимум 9 человек, среди них - несколько детей. В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали восемь человек.
В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. В иракском Багдаде по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз. Также жертвами фейерверков стали два человека в Польше.
В Казахстане в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек (из них 3 детей). За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек (из них 29 детей).
10.01.2023, 18:25 33406
Вышедшим на пенсию казахстанским академикам будут платить пожизненную стипендию
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан установило размер выплаты ежемесячной пожизненной стипендии академикам Национальной академии наук, достигшим пенсионного возраста.
Установить размер ежемесячной пожизненной стипендии академику Национальной академии наук Республики Казахстан, достигшему пенсионного возраста, в размере 60 (шестьдесят) месячных расчетных показателей", - говорится в постановлении.
Напомним, МРП в Казахстане в 2023 году составляет 3450 тенге. Соответственно, размер ежемесячной стипендии составит 207 тысяч тенге.
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют вернуть базовое финансирование научных институтов.
10.01.2023, 16:54 38376
Дело против жителя Костаная, возложившего венок к McDonald's, прекращено
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Административный суд Костаная прекратил дело в отношении мужчины, возложившего венок к зданию ресторана McDonald's.
Постановление по жителю Костаная Антону Абрамову вынесли сегодня, 10 января. Суд прекратил дело, потому что оскорбления не усмотрел", - сообщает "Наша газета".
Напомним, 7 января полицейские задержали мужчину, который на спор возложил траурный венок к зданию McDonald’s в Костанае. В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".
Ранее сообщалось, что бренд McDonald’s официально прекратил работу в Казахстане из-за ограничений в поставках.
До этого корпорация сообщала о своем намерении покинуть Казахстан из-за проблем с поставками мяса. В ноябре по этой же причине 4 ресторана McDonald's, принадлежащие TOO "Food Solutions KZ", приостановили свою работу. Корпорация запретила своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. Также франчайзи не смог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток. В McDonald's не прокомментировали ситуацию.
Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало мнение, почему Казахстан не смог стать мясной державой. В материале сайта ElDala.kz говорится, что казахстанские производители не предоставляют полную и прозрачную информацию о произведенной ими продукции, что не устраивает такие рестораны, как McDonald's. У производителей мяса нет мотивации тратить деньги на дорогостоящие процедуры, которые к тому же нужно подтверждать ежегодно. Все потому, что сбывать высококачественное мясо казахстанским переработчикам просто некуда. Кроме того, в стране нет современных мясокомбинатов, вокруг которых была бы выстроена вся экосистемы выращивания и откармливания скота на убой и производства конечной продукции с добавленной стоимостью.
10.01.2023, 15:44 40751
В аэропорту Астаны задерживаются около 20 рейсов
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны из-за сложных метеоусловий задерживаются 19 рейсов: из них 13 прибывающих и 6 ожидающих вылета.
В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.
На прилет задерживаются 13 рейсов, на вылет - 6. Причина - метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе", - сообщили в пресс-службе.
Пассажиров просят узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропортах вылета и прилета.
Напомним, 4 января в столичном аэропорту были задержаны 45 рейсов.
Сегодня в Мининдустрии РК рассказали, что в Казахстане штраф для авиакомпаний за час опоздания составит 3% от тарифа.
10.01.2023, 13:52 43326
Казахстанские военнослужащие приняли участие в совместном учении в Индии
Участники отрабатывали различные элементы боевых действий в условиях сложной незнакомой местности
Фото: МО РК
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие регионального командования "Юг" приняли участие в совместном казахстанско-индийском учении "КазИнд" в Индии, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
В ходе учений, проведенных в рамках реализации плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии, были сформированы две сводные смешанные роты.
На протяжении двух недель участники отрабатывали различные элементы боевых действий в условиях сложной незнакомой местности.
В ходе учения прошли занятия по инженерно-саперной подготовке, где военнослужащие ознакомились с образцами самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывчатых веществ. Также принимающей стороной было организовано показное занятие по организации патрулирования и организации засад.
Особое внимание было уделено правилам ориентирования и выживания в специфических природных и климатических условиях. А в ходе основного этапа военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи в условиях джунглей. После десантирования с вертолета по фалу воины отработали действия с применением оружия.
Кроме того, в рамках учения были организованы состязания на выносливость по преодолению дистанции в 6 км по пересеченной местности с оружием и снаряжением весом 10 кг. Первым к финишу пришел старший сержант Алдияр Мухамадиев, сержант взвода танковой бригады Гвардейского гарнизона.
Как отметили представители казахстанской стороны, участие в совместном учении "КазИнд-2022" позволило военнослужащим ознакомиться с методикой боевой подготовки коллег из Индии, повысить свою боевую выучку и показать профессиональное мастерство в условиях абсолютно незнакомой местности.
Следует отметить, что казахстанско-индийское учение "КазИнд" состоялось уже в четвертый раз. Впервые такое учение прошло в 2018 году на полигоне Матыбулак Жамбылской области. После этого совместные маневры в 2019 году проводились в индийском штате Уттаракханд, а в 2021 году на полигоне регионального командования "Юг" Айша-Биби.
09.01.2023, 14:12 84921
Штрафы за вандализм и нецензурную брань в общественных местах увеличат в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с марта 2023 года в 4 раза вырастут штрафы за мат в общественном месте, вандализм и порчу имущества, сообщил на брифинге в МВД начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев.
По его словам, будут внесены изменения в ряд статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание за вандализм и порчу общественного и личного имущества.
В новой редакции мелким хулиганством будет считаться нецензурная брань в общественных местах, оскорбления и приставание к физическим лицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.
В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток. В новой редакции штраф составит 20 МРП (69 тысяч тенге), арест будет назначаться от 5 до 30 суток, сообщил Куримбаев.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?