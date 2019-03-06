Алматы. 12 декабря. Kazakhstan Today - Из-за сильного тумана в аэропорту Алматы задержан вылет девяти рейсов, три рейса отменены, передает Kazakhstan Today.





В связи с сильным туманом в районе Международного аэропорта Алматы и снижением видимости вероятны изменения в расписании рейсов", - сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.





На данный момент перенесены следующие рейсы: Алматы - Учарал на 11.00, Алматы - Дели на 12.15, Алматы - Шарм-эль-Шейх на 10.30, Алматы - Усть-Каменогорск на 12.00, Алматы - Костанай на 12.30, Алматы - Семей на 10.30, Алматы - Астана на 9.30, Алматы - Душанбе на 14.00, Алматы - Дубай на 11.05.





Кроме этого, отменены рейсы №736 Алматы - Дубай, №971 Алматы - Шымкент (в связи с метеоусловиями Шымкента), №107 Алматы - Бишкек (в связи с метеоусловиями Бишкека).





Обращаем ваше внимание, что Международный аэропорт Алматы имеет категорию III В ИКАО и готов принимать борта при значительном ухудшении погоды при условии наличия такой же категории у экипажа и воздушного судна. Рекомендуем заранее уточнять время рейса в справочной аэропорта или вашей авиакомпании. Справочная служба МАА - 8 (727) 270-33-33", - указано в сообщении.





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