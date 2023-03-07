Какая погода ожидает казахстанцев на 8 марта

В ближайшие три дня на большей территории Казахстана ожидаются сильные осадки

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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня по территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде дождя и снега с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями. Об этом сообщает РГП "Казгидромет".





На юге страны ожидается дождь. В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег).





Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков. По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза - 5 тепла, днем до 5-12 тепла.





Прогноз погоды по Астане:





7 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.





8 марта: переменная облачность, ночью снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 3-5 мороза.





9 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.





Прогноз погоды по Алматы:





7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.





8 марта: облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3-8, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.





9 марта: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-восточный 3-8, в первую половину ночи порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.





Прогноз погоды по Шымкенту:





7 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 25-27 тепла.





8 марта: переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь. Днем гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 13-15 тепла.





9 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 13-15 тепла.



