Какая погода ожидается в Казахстане в среду

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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы рассказали, почему в некоторых районах города есть проблема с подачей воды - в реках наблюдается повышенный уровень мутности.





Аэровизуальный облет показал, что повышен уровень воды в реке Кіші Алматы. Такая же обстановка наблюдается и по руслам других рек. Повышенный уровень воды подмывает речные берега. Это приводит к повышенной мутности исходной воды в реке. Кроме того, мутность воды идет с интенсивно тающих ледников, сообщает пресс-служба.





Как рассказал начальник ДЧС Ерлан Алибеков, ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями. Кроме того, за последние 13 дней, в связи с жарой, в горной местности таят ледники.





В предыдущие годы было прохладнее в июле и августе, в связи с чем подобных проблем не возникало. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +25+28 к концу недели, начиная с пятницы. Данный температурный режим сохранится и в первой декаде августа. В этом случае концентрация мутности сократится, потому что уменьшится таяние ледников", - объяснил Алибеков.





Он добавил, что изменение мутности в сторону увеличения может произойти в случае сильных дождей в горной местности.





Глава ДЧС также сообщил, что в горах на шести озерах проводятся превентивные работы, благодаря которым снижен уровень воды. Ежедневно ведется мониторинг и контроль за всеми моренными озерами.





В вою очередь руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев заявил, что проблема подачи воды затронула несколько районов, в том числе и Наурызбайский. По его словам, на сегодняшний день мегаполис обеспечивается шестью основными источниками водоснабжения, как подземными, так и надземными.





В фильтровальную станцию мы не можем подать воду по той причине, что она забьется и тогда настанет реальная техногенная опасность для города. Когда снизится замутнение, и вода станет светлее, водозабор "Медео" будет заполняться", - сказал Малыбаев.





Он сообщил, что управлением энергетики и водоснабжения в рамках генплана разрабатывается проект по водообеспечению присоединенных к Алматы территорий. И если подобные ситуации в будущем повторятся, то решить их станет возможным с помощью подземных источников.



