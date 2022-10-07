Какая погода ждет казахстанцев в четверг

АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В западных, восточных регионах, горных районах юго-востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах юго-востока, востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 17-19 тепла.
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.