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Какая погода ждет казахстанцев в четверг

06.10.2022, 08:45 29181
Какая погода ждет казахстанцев в четверг
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана будет определять северный антициклон, в связи с чем сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В западных, восточных регионах, горных районах юго-востока страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, в горных районах юго-востока, востока - осадки (дождь, мокрый снег). Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на востоке, в горных районах юго-востока - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 2 градуса. На севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 17-19 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9, днем 19-21 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 21-23 тепла.
 

новости по теме

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

07.10.2022, 08:36 3336
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - На погоду северных, западных регионов Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада, где с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны с грозой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в четырех областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

06.10.2022, 21:16 12101
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября на западе Акмолинской области во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, во второй половине дня на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 октября утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 7 октября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 7 октября в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-9 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 7 октября в горных районах ожидаются заморозки 1 градус.
 

В аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала

06.10.2022, 16:05 18526
В аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Международном аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства.

 
Ранее сообщалось, что общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы.
 
Напомним, в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 

Пять незаконно находившихся на территории Кыргызстана несовершеннолетних казахстанцев вернули на родину

06.10.2022, 15:55 20116
Пять незаконно находившихся на территории Кыргызстана несовершеннолетних казахстанцев вернули на родину
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министерство просвещения РК вернуло в Казахстан пятерых детей. Несовершеннолетние граждане незаконно находились в Кыргызстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала 2022 года из Кыргызской Республики были возвращены 3 девочки и 2 мальчика", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

 
В первом случае девочка, 2011 года рождения, незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника.
 

Также сестра с братом, 2009 и 2011 года рождения, находились в городе Бишкеке. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана. Еще один случай - родные брат с сестрой, 2010 и 2015 года рождения, оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызской Республики. Дети находились незаконно у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", - сообщил вице-министр Гани Бейсембаев.

 
Все несовершеннолетние доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. В настоящее время ведется работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 

В Алматы снесут два недостроенных дома и создадут на их месте сквер

06.10.2022, 15:37 19326
В Алматы снесут два недостроенных дома и создадут на их месте сквер
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Алматы в микрорайоне Зердели планируют снести два недостроенных дома и создать на их месте сквер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По проблемным 32 домам микрорайона Зердели. До конца 2022 года будут завершены работы по укреплению и выравниванию семи домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО "КазНИИСА". Имеется заключение АО "КазНИИСА" о сносе оставшихся двух недостроенных домов. Договор с подрядчиком подписан, до конца текущего года данные дома будут снесены", - цитирует телеканал КТК акима города Ерболата Досаева.

 
По его словам, на месте снесенных домов будет создан сквер.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.
 

Проверку детектором лжи не прошли 18 кандидатов в руководители группы "Самрук-Қазына"

06.10.2022, 15:13 20956
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Проверку детектором лжи не прошли 18 кандидатов в руководители группы "Самрук-Қазына", сообщил на пресс-брифинге управляющий директор фонда Гибрат Ауганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для будущих руководителей-закупщиков введена дополнительная проверка на детекторе лжи. Такие тесты уже проведены для 96 кандидатов из 38 компаний группы "Самрук-Қазына". 18 кандидатов не прошли проверку", - сообщает пресс-служба фонда.

 
Подчеркивается, что все кандидаты на посты первых руководителей, управляющих директоров и глав подразделений компаний группы "Самрук-Қазына" проходят комплаенс-проверку, чтобы исключить аффилированность и коррупцию.

Ранее сообщалось, что фонд "Самрук-Қазына" будет трансформирован и частично приватизирован.
 

Глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения

06.10.2022, 12:38 24261
Глава МЧС РК предложил создать региональную систему раннего оповещения
Фото: МЧС РК
ДУШАНБЕ. 6 ОКТЯБРЯ - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин в ходе совещания глав чрезвычайных ведомств стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать региональную систему раннего оповещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Центрально-Азиатский регион подвержен практически всем видам ЧС, многие из которых носят трансграничный характер. На встрече Юрий Ильин выступил с предложением по созданию региональной системы раннего оповещения и взаимного информирования об угрозе и возникновении ЧС", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

 
Актуальность вопроса подтвердили все ведомства чрезвычайного реагирования стран ЦА.
 
По данным пресс-службы, в рамках предложения казахстанской стороны планируется интегрировать не только сейсмические датчики, но и метеорологические, гидрологические и другие датчики действующих систем мониторинга за ЧС в странах ЦА.
 

Данная инициатива даст возможность для раннего оповещения о ЧС в местностях с повышенной сейсмической, селевой, лавинной, оползневой опасностью", - отметили в ведомстве.

 
Согласно данным, представленным на встрече министров, ЦА сталкивается с серьезными угрозами в борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата. Одной из ключевых угроз признано воздействие изменения климата на бедствия, связанные с водой. Так, отмечается понижение температуры, что ведет к таянию ледников и образованию ледниковых озер.
 

Нынешние темпы сокращения объема ледников в регионе составляют 0,2-1% в год. Эти факторы создают опасность паводков. При этом повышенное внимание уделяется таким рискам, как землетрясения, оползни, сели, сходы лавин, риски техногенного характера и так далее", - добавили в МЧС.

 
На полях совещания также состоялись двусторонние встречи Юрия Ильина со специальным представителем Генерального секретаря ООН Мами Мизутори и заместителем исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрием Марьясиным, вице-президентом Агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции Исмаилом Палакоглу, где обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и взаимодействия в деле предупреждения и ликвидации ЧС.
 

Досаев прокомментировал возможный снос домов на территории будущей железнодорожной станции

06.10.2022, 10:45 27951
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В ходе встречи с акимом Алматы жители микрорайона Мадениет Алатауского района выразили обеспокоенность, что их частные дома попадают под снос для государственных нужд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы - жители микрорайона Мадениет. Мы законно купили земельные участки согласно госакту с целевым назначением ИЖС, который также соответствует генплану от 2014 года и ПДП от 2019-го. 31 декабря 2021 года управление урбанистики и архитектуры принимает новое решение с красными линиями на их месте. Нам сообщили, что наши дома подпадают под снос", - обратились обеспокоенные жители.

 
На это аким города ответил, что в том районе планируется строительство железнодорожной станции "Алматы-3". Главный документ - это Генеральный план города Алматы до 2040 года, который будет принят до конца текущего года.
 

Я понимаю, что раньше это были присоединенные территории, вы покупали земли честно. Однако город должен развиваться. В настоящее время жители поставили дома, которые мы не можем газифицировать и которые уже сегодня не соответствуют технологическим требованиям, в том числе нету нормальных дорог. Я дал поручение в рамках генплана пересмотреть максимально эффективно по ПДП, чтобы что-то сохранить, сделать как положено. Когда будет готов проект, мы вам его покажем, обсудим вместе и примем решение", - пояснил градоначальник.

 
Он добавил что город именно в этом районе активно развивается.
 

Поэтому вопросы, связанные с государственным изъятием, мы все компенсируем по рыночной стоимости", - заверил Досаев.


Напомним, в поселке Боралдай под Алматы появится третий железнодорожный вокзал.  
 

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