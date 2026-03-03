Kaspi.kz поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока

Рассказать друзьям

Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.





Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.





Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.





Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.





Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.





Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.





По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:





Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;





Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;





Никонов Дмитрий - Школа искусств;





Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.





59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.





Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.





Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.