02.03.2026, 15:00 28961
Kaspi.kz поддержит клиентов, находящихся в странах Ближнего Востока
Фото: Kaspi.kz
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz принял решение оказать материальную помощь клиентам, которые приобрели туры или авиабилеты "туда-обратно" через Kaspi Travel и в настоящее время пребывают в странах Ближнего Востока либо оказались там в качестве транзитных пассажиров.
На период вынужденного пребывания в регионе на Kaspi Gold будет ежедневно начисляться материальная помощь:
* 35 000 ₸ в сутки - на каждого взрослого
* 15 000 ₸ в сутки - на каждого ребенка
Kaspi.kz остается на связи и предпринимает все необходимые меры для сопровождения своих клиентов.
Просим находиться в безопасных местах, поддерживать связь с посольствами и консульствами Республики Казахстан и следовать официальным инструкциям.
02.03.2026, 20:30 14406
В Алматы прошел 59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - При поддержке управления образования города Алматы состоялся городской конкурс юных музыкантов - значимое событие в культурной жизни города, объединившее около 1000 учащихся и педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, передает корреспондент.
Управление образования города Алматы уделяет большое внимание развитию системы дополнительного образования и созданию условий для раскрытия творческого потенциала детей, что находит практическое воплощение в проведении подобных масштабных проектов.
Данное событие объединило учащихся детских музыкальных школ и школ искусств и стало значимым этапом в развитии системы дополнительного образования. Конкурс продемонстрировал высокий уровень подготовки участников и разных направлениях. Высокий статус конкурсу обеспечил профессиональный состав жюри. В течение нескольких дней юные исполнители демонстрировали свое мастерство в фортепианном и хоровом направлениях.
Хоровые выступления состоялись в актовом зале гимназии № 18. Важно подчеркнуть: организатором данного конкурса выступила детская музыкальная школа № 1 (хоровая). Данная школа располагается в здании гимназии № 18, что стало удобной площадкой для проведения масштабных конкурсных выступлений. Сотрудничество двух организаций образования обеспечило высокий уровень проведения конкурса, техническую готовность сцены и комфортные условия для выступления хоровых коллективов.
Организатор конкурса - детская музыкальная школа № 1 (хоровая) продемонстрировала высокий уровень управленческой и творческой координации: профессиональное сопровождение участников и слаженную работу педагогического коллектива. Ярким подтверждением системной работы школы стала победа старшего хора "Көктем", удостоенного Гран-при конкурса. По итогам прослушиваний старший хор "Көктем" детской музыкальной школы № 1 (хоровой) получил право представлять город Алматы на республиканском этапе конкурса, что является показателем высокого исполнительского уровня и эффективности образовательной модели школы.
Фортепианные прослушивания прошли в стенах детской музыкальной школы № 3 имени С.Прокофьева. Атмосфера в зале была наполнена особой сосредоточенностью - той самой тишиной, в которой возникает первый звук рояля. Здесь каждый исполнитель не только демонстрировал свое мастерство, но и воплощал индивидуальную интерпретацию произведений, осознавая личную ответственность перед слушателем. Каждый выход на сцену становился для участников не просто исполнением программы, а настоящим экзаменом на глубину художественного восприятия и уровень профессионального мастерства.
По итогам фортепианных прослушиваний лучшие исполнители были удостоены права представлять город Алматы на республиканском конкурсе:
Павленко Богдан, Ермолаева Василиса - детская музыкальная школа № 3 имени С.Прокофьева;
Абирхан Адия, Амиргумаров Ален - детская музыкальная школа № 5 имени М. Тулебаева;
Никонов Дмитрий - Школа искусств;
Калифолданов Искадер - детская музыкальная школа при гимназии № 83.
59-й городской фестиваль-конкурс юных музыкантов стал важным событием в культурной жизни Алматы, предоставив юным талантам возможность продемонстрировать свои достижения и продвигаться на республиканский уровень. Этот конкурс стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также свидетельством успешной работы системы дополнительного образования города.
Слаженная работа детской музыкальной школы № 1 (хоровой), детской музыкальной школой № 3 имени С. Прокофьева, а также профессиональное сопровождение участников на всех этапах конкурса обеспечили организационный и технический успех мероприятия. Победители, удостоенные Гран-при и I мест, получили возможность представить Алматы на республиканском конкурсе, что является результатом не только их личного труда, но и высокого уровня преподавания и воспитания творческих способностей.
Организация и проведение таких конкурсов на уровне города создают необходимые условия для дальнейшего роста юных музыкантов и развития культурной среды, помогая формировать новые поколения талантливых исполнителей, которые будут радовать нас своими достижениями и в дальнейшем.
02.03.2026, 20:12 16866
Опрос КТ: 85% респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов поддерживают возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?"
85% участников опроса ответили: "Да, давно пора отменить", 9% выбрали ответ: "Нет, СОР и СОЧ нужны для объективной оценки знаний" и 6% - "Мне все равно".
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Теперь в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).
Ранее эксперт образовательных программ IB, основатель Ассоциации школ международного бакалавриата стран Кавказа и центральной Азии Гульнара Салмен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today возможную отмену СОР и СОЧ в школах Казахстана.
02.03.2026, 13:31 30496
Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прием заявок на использование пенсионных излишков для погашения ипотеки возобновили в казахстанском в "Отбасы банке", передает корреспондент агентства.
Прием заявок на платформе enpf-otbasy.kz (...) приостановлен в ночь с 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года", - заявили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков при частичном и полном досрочном погашении займов.
Теперь пенсионные средства можно направлять только на погашение основного долга по кредиту. Проценты и другие обязательные платежи оплачиваются отдельно - за счет собственных средств.
01.03.2026, 10:47 116151
МИД обратилось к казахстанцам в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с резким обострением геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока гражданам Республики Казахстан, временно или постоянно находящимся на территории Исламской Республики Иран, настоятельно рекомендуется максимально усилить меры личной безопасности, сообщили в МИД РК.
В этой связи соотечественников просят строго соблюдать следующие рекомендации:
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;
- регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;
- ограничить необязательные поездки;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;
- поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Республики Казахстан.
Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран открыло круглосуточные линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.
Посольство Республики Казахстан в городе Тегеране:
дежурный телефон посольства +98 21 2256 5933;
мобильный телефон / WhatsApp +98 936 208 4672.
Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp).
Консульство Республики Казахстан в городе Бендер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).
По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своем местонахождении и ситуации. Призываем ответственно относиться к собственной безопасности, сохранять спокойствие и опираться исключительно на официальные источники информации", - говорится в сообщении посольства.
Также в связи с закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран и временной приостановкой авиасообщения граждан просят связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран - Азербайджан, Иран - Армения, Иран - Турция и Иран - Туркменистан.
28.02.2026, 16:35 185271
Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком
Фото: Depositphotos
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете гражданской авиации Казахстана сообщили о полном запрете полетов над и вблизи территорий шести стран Ближнего Востока.
В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения. Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов", - сказано в сообщении комитета.
Таким образом, 28 февраля в расписание полетов авиакомпании Air Astana и FlyArystan были внесены следующие изменения:
- рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром;
- остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
В расписании авиакомпании SCAT на 28 февраля и 1 марта отсутствуют рейсы по направлениям на Ближний Восток.
Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами.
У иранских авиакомпаний наблюдаются изменения в расписании. Так, у Qeshm Air 28 февраля рейсы по направлениям на Ближний Восток будут задержаны, а у Pars Air в период с 28 февраля по 3 марта рейсы отсутствуют.
Авиакомпании и аэропорты проводят информационно-разъяснительную работу по своевременному оповещению пассажиров обо всех изменениях в расписании: уведомления направляются посредством SMS и e-mail-рассылок, push-уведомлений в мобильных приложениях, размещаются на официальных сайтах и в социальных сетях, а также доводятся через cаll-центры и справочные службы.
В целях оказания помощи пассажирам на базе АО "Авиационная администрация Казахстана" будет функционировать call-центр на круглосуточной основе - тел.: +7 7172 79 82 13; +7 7172 79 82 14; +7 7172 79 82 15.
По вопросам статуса рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:
Air Astana: + 7 727 244 44 77, +7 717 258 44 77, +7 702 702 44 77;
FlyArystan: +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); SCAT +7 7252 99 88 80;
Qazaq Air: + 7 727 356 14 14;
АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" +7 7172 702 999;
АО "Международный аэропорт Алматы" +7 727 228 00 19.
28.02.2026, 15:21 197446
В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране Дополнено
Среди граждан РК пострадавших нет
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в настоящее время в Иране находятся 96 граждан Казахстана.
Среди пострадавших в Иране граждан Казахстана нет", - сообщили в МИД изданию "Казинформ".
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на территории Ирана находятся 96 казахстанцев.
Министерство иностранных дел поддерживает с ними постоянную связь.
Дополнено 28.02.2026, 15.48
В пресс-службе указали контактные номера экстренной связи и горячих линий загранучреждений Республики Казахстан.
Министерство иностранных дел РК:
+7 7172 72 05 00 (департамент консульской службы); +7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат);
посольство РК в Иране (г. Тегеран):
+98 21 2256 5933 (дежурный посольства);
+98 936 208 4672 (мобильный телефон, WhatsАpp);
генеральное консульство РК в г. Горгане:
+98 912 298 0350 (мобильный телефон);
+98 173 252 0443 (рабочий телефон);
+7 701 771 34 01 (WhatsАpp);
консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsАpp);
посольство РК в Иордании:
+962777688885;
посольство РК в ОАЭ:
+971 50 508 5226;
+971 2 449 8778;
генеральное консульство РК в Дубае:
+971 50 570 1978;
посольство РК в Саудовской Аравии:
+966 55 663 0177;
посольство РК в Катаре:
+97450649955;
+97451000733;
посольство РК в Кувейте:
+965 6704 2545;
посольство РК в Ливане:
+9614713467;
+9614713447;
генеральное консульство РК в Бахрейне:
+97333480890;
посольство Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный);
+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp);
+7 7017314177 (WhatsApp).
Ранее МИД РК рекомендовало гражданам РК покинуть Иран, а также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и строго придерживаться рекомендаций местных властей.
Кроме того, призываем наших граждан взвешенно подходить к планированию поездок в страны Ближнего Востока с учетом текущей ситуации и ее возможного резкого обострения. Дипломатические учреждения Казахстана в Иране работают в штатном режиме. Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии связи для граждан РК, находящихся в Иране, и их родственников в Казахстане", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
28.02.2026, 13:45 193761
Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанской авиакомпании Air Astana сообщили об изменениях и отмене ряда рейсов на Ближний Восток из-за военных действий в регионе.
28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения:
- Рейсы KC263 Алматы - Медина, KC897 Алматы - Дубай, KC653 Алматы - Доха, KC205 и КС207 Астана - Дубай возвращаются в аэропорты вылета;
- KC899 Алматы - Дубай направлен в Дели;
- Рейс FlyArystan FS7617 Актау - Дубай ушел на запасной аэродром.
Рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
Отмечается, что группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров.
Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно", - обратились в авиакомпании.
Напомним, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начала масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике.
27.02.2026, 10:54 245101
Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры
Фото: Depositphotos
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, сообщает sputnik.kz.
Дроны и камеры смогут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы начали выявлять правонарушения с помощью дронов.
Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Наша задача - не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", - сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов. В полиции подчеркивают, что основная цель проекта - формирование уважительного отношения к окружающим и снижение количества правонарушений в общественных местах.
Как сообщалось ранее, в Алматы запустят пилотный проект доставки товаров с помощью дронов.
