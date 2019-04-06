Казахстанцы смогут проголосовать за участников детского Евровидения

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - Юная певица Данэлия Тулешова через Skype рассказала журналистам о своей подготовке к детскому Евровидению, передает Kazakhstan Today.





Данэлия, представляющая Казахстан на детском Евровидении, уже находится в Минске и готовится к предстоящему конкурсу, сообщает BNews.kz





Я думаю, что подготовка идет очень усердно, и я не буду переживать в день выступления, но без волнения, конечно, никак. За номер я хочу сказать огромное спасибо моим родственникам, они нам помогли организовать выступление. Конечно же, мой папочка, я его просто обожаю. Он самый лучший и огромное спасибо моей семье", - сказала Данэлия.





В данный момент вся команда, занимающаяся организацией выступления, уже находится в Минске. Это сама Данэлия Тулешова, техническая команда, журналисты агентства "Хабар" и другие специалисты, задействованные в организации.





Об этом рассказал в ходе пресс-конференции первый заместитель председателя правления агентства "Хабар" Ринат Кертаев.





Агентство "Хабар" является единственным вещателем и организатором данного конкурса от Казахстана. Все финансовые расходы покрыты из бюджета агентства "Хабар", - сказал он.





Представители агентства сообщили, что 19 ноября состоится церемония открытия, на которой планируется проведение жеребьевки для определения очередности выступлений участников из 20 стран. Телеканал "Хабар" покажет церемонию в 23.00 по времени Астаны. Сам же финал детского песенного конкурса пройдет 25 ноября в 21.00 по времени Астаны. Голосование для зрителей, в том числе зрителей Казахстана, открывается 23 ноября на сайте Junioreurovision.tv и продлится до 25 ноября. Зрителям предоставляется право проголосовать за 5 стран, в том числе за Казахстан. Результаты голосования будут объявлены во время трансляции гранд-финала.





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