Казахстанские пограничники задержали гражданина России, пытавшегося незаконно перейти госграницу

Костанай. 1 февраля. Kazakhstan Today - На участке пограничной заставы "Убаган" Костанайского пограничного отряда задержан нарушитель, перешедший границу с территории Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Прошедшей ночью около 22.30 на участке пограничной заставы "Убаган" дал сработку один из датчиков сигнализационного комплекса "Радио Барьер", что подразумевало под собой прибытие в страну "незваного гостя". Тревожная группа выдвинулась к границе и обнаружила следы человека, ведущие со стороны РФ в тыл нашей страны. В 23.15 с использованием приборов ночного видения и тепловизоров был задержан Российский гражданин 1989 года рождения", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Как отметили в пресс-службе, за два дня до этого в подразделении пограничного контроля "Акбалшык авто" данный гражданин РФ не был пропущен через границу по причине нахождения в списках лиц, которым "закрыт въезд в РК".

Проинформированы правоохранительные органы и оперативные дежурные по Курганскому и Тюменскому пограничным участкам ФСБ РФ.

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