Казахстанские синоптики обещают сильный дождь и грозу в воскресенье

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АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - Прогноз погоды на воскресенье, 29 августа, по всей территории Казахстана опубликовал "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.





В Нур-Султане облачно, дождь, гроза, град, шквал, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла.





В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33 жары.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.





В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 30-32 жары.





В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 24-26 тепла.





В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса тепла, днем 32-34 жары.





В Караганде переменная облачность, днем дождь, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.





В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 13-15 тепла. В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, туман, град, шквал.





В Костанае переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14 метров в секунду. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидаются гроза, град, туман.





В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.





В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидаются гроза, град.





В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 16-18 тепла. В Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал.





В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары.





В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 33-35 жары.





В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 36-38 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза.





В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 тепла.





В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 30-32 жары.

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