Казахстанские синоптики обещают сильный дождь и грозу в воскресенье

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В Нур-Султане облачно, дождь, гроза, град, шквал, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 31-33 жары.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.
В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 30-32 жары.
В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 24-26 тепла.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 21 градуса тепла, днем 32-34 жары.
В Караганде переменная облачность, днем дождь, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.
В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 13-15 тепла. В Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, туман, град, шквал.
В Костанае переменная облачность, ночью дождь, ветер 9-14 метров в секунду. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидаются гроза, град, туман.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.
В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 26-28 тепла. По области ожидаются гроза, град.
В Петропавловске переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 16-18 тепла. В Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 33-35 жары.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 36-38 жары. В горах Туркестанской области ожидается гроза.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29 тепла.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 30-32 жары.
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