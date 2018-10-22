Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Казахстанских полицейских переоденут в новую форму. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Kazakhstan Today.
"Как показала практика, нынешняя форма полицейских не в полной мере по своему удобству и качеству соответствует современным требованиям. В рамках модернизации будет внедрена новая форма для сотрудников, которая будет не только удобной и практичной, но и современной", - проинформировал Садубаев.
Он также отметил, что в настоящее время полицейское ведомство рассматривает различные предложения от отечественных производителей одежды.
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