Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Казахстанских полицейских переоденут в новую форму. Об этом сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Kazakhstan Today.



"Как показала практика, нынешняя форма полицейских не в полной мере по своему удобству и качеству соответствует современным требованиям. В рамках модернизации будет внедрена новая форма для сотрудников, которая будет не только удобной и практичной, но и современной", - проинформировал Садубаев.



Он также отметил, что в настоящее время полицейское ведомство рассматривает различные предложения от отечественных производителей одежды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства