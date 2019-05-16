Казахстанцам предложили купить тапки и ремни для наказания детей (ВИДЕО)

Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Казахстане провёл социальный эксперимент среди родителей, обращая внимания на проблему домашнего насилия над детьми, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в представительстве ЮНИСЕФ, в рамках акции актриса театра и мама двоих детей Анастасия Тарасова предлагала прохожим купить ремень, тапочки и прочие "инструменты воспитания", подробно описывая "преимущества" каждого.

"Это ремень из натуральной кожи, он очень прочный. Если им регулярно лупить своего ребёнка, вскоре он станет очень послушным", - рассказывала потенциальным покупателям актриса. Для родителей детей помладше она "рекомендовала" приобрести тапочки, а для плачущих или много говорящих детей - скотч.





По данным исследования 2016 года, больше половины взрослых в Казахстане поддерживают применение насилия в качестве наказания детей . Но, как отметили ЮНИСЕФ по результатам социального эксперимента, многие родители обеспокоены такой ситуацией и выступают за позитивное воспитание. "Я предлагаю все это сжечь", - сказал один из участников эксперимента.

"К сожалению, многие взрослые путают насилие с дисциплиной. Правда состоит в том, что жестокое обращение с детьми почти всегда происходит там, где дети должны чувствовать себя максимально безопасно, то есть в семье. Мы и провели этот социальный эксперимент, чтобы повысить осведомленность родителей о том, что важно и можно воспитывать детей без насилия", - подчеркнула координатор программ по защите прав детей ЮНИСЕФ Айслу Бекмуса.

Эксперты предупреждают, что любая форма насилия в отношении детей оказывает глубокое негативное воздействие на развивающийся детский мозг. Последствия насилия могут давать о себе знать годы спустя, и уже во взрослой жизни влиять на физическое, эмоциональное и психическое здоровье человека.

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