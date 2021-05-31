Казахстанцев в воскресенье ожидает жара

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Казахстанские синоптики прогнозируют в воскресенье жаркую погоду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и юго-западе - туман", - рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром и днем местами гроза, в Жамбылской области возможно выпадение града.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Карагандинской области местами гроза.

В Мангистауской, днем в Атырауской областях местами, днем в Туркестанской области, в горах, ожидается гроза, в Мангистауской области местами туман.

Днем на большей части Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Акмолинской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в отдельном районе Акмолинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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