Казгидромет о происшествии с батутом: стало непорядочной практикой в случае ЧС ссылаться на прогнозы погоды

Караганда. 4 июня. Kazakhstan Today - В Казгидромете сообщили, что рассылали предупреждение о ветре в Караганде на 25 мая, когда произвел несчастный случай на батуте. Вместе с тем в ведомстве рекомендовали предпринимателям строго следовать правилам эксплуатации батутов и тщательнее следить за прогнозами погоды, передает Kazakhstan Today.

И.о. директора филиала "Казгидромета" по Карагандинской области Нурлан Шахарбаев прокомментировал публикации в некоторых СМИ о том, что ведомство заранее не предупреждало о вероятности порывов ветра в Караганде 25 мая.

По его информации, 24 мая, в 14.06, филиал направил в ДЧС по Карагандинской области и в 14.56 в акимат региона Бюллетень погоды по Карагандинской области с предупреждением об ожидающихся опасных явлениях погоды на 25 мая: "Днем местами дождь, гроза, возможен град (преимущественно на севере и в центре области, куда входит город Караганда), ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, 9-14 метров в секунду, на севере и в центре 15-20 метров в секунду, местами шквал".

По факту прогноз на 100% оправдался, в том числе скорость ветра в городе Караганде составила 15-16 метров в секунду, то есть филиал заблаговременно, более чем за 24 часа (при норме не менее чем за 6 часов) предупредил об опасных явлениях погоды. Также филиал ежедневно на сайте "Казгидромет" размещает прогноз о погодных явлениях (температура воздуха, направление и скорость ветра, осадки) по области", - сообщили в филиале.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что это уже не первый в РК случай, когда батут с детьми переворачивает резким порывом ветра.

В последнее время, стало непорядочной практикой для некоторых организаций и лиц в случае ЧС ссылаться на прогнозы "Казгидромета". Считаю, что организации и физлица, эксплуатирующие сооружения, несущие высокие риски для жизни и здоровья граждан Казахстана, не должны ждать штормовых предупреждений, а ежедневно осуществлять мониторинг погодных условий на сайте "Казгидромета", в синоптической службе филиала, если ссылаетесь на прогнозы "Казгидромета". Устанавливать анемометры и немедленно прекращать работу, эвакуировать посетителей/детей в случае резкого изменения погодных условий, опасных для здоровья и жизни", - подчеркнул Нурлан Шахарбаев.

Он также напомнил, что при установке и эксплуатации надувных батутов необходимо руководствоваться документацией (паспорт, инструкция по установке и эксплуатации) с целью обеспечения безопасности здоровья и жизни детей. Конструкции и узлы крепления должны иметь высокий запас надежности и должны быть рассчитаны на шквалистые ветры, скорость которых может достигать более 25-30 метров в секунду.

Напомним, 25 мая в Центральном парке Караганды сильный ветер перевернул надувной батут . В результате происшествия 12-летний ребенок от полученных травм скончался на месте. Еще двое детей госпитализированы с различными травмами.

Отметим, что в мае прошлого года аналогичное происшествие случилось в Астане , возле одного из торговых центров, в результате чего пятеро детей оказались в реанимации.

В 2011 году ветер также перевернул батут в поселке Мунайши Мангистауской области, в результате чего пострадали 14 детей , четверо из них были доставлены в реанимацию. Позже одна из пострадавших девочек скончалась.

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