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Кишечную палочку обнаружили в школьной еде в селе Павлодарской области04.04.2018
Общество  10:35

Павлодар. 4 апреля. Kazakhstan Today - В пище из школьной столовой села Береке Павлодарской области эпидемиологи обнаружили кишечную палочку, передает Kazakhstan Today.

После февральской жалобы родителей на качество питания учеников в сельской школе проводилась проверка. В результате выявили около десятка нарушений. Так, в столовой не оказалось документов, гарантирующих качество и безопасность некоторых продуктов, сообщили в департаменте охраны общественного здоровья, сообщил телеканал "Астана".

Персонал пищеблока допускался к работе без проверки состояния здоровья. А разделочные доски не маркированы. Кроме того, фактическое меню в школе не соответствовало утверждённому.

По данным канала, столовую арендует ИП Чумаченко. По итогам проверки предприниматель оштрафована на 20 МРП, ей выдано предписание об устранении нарушений.

"Были проведены лабораторные исследования проб готовой продукции. В первом блюде и в салатах были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Трижды мы повторяли эти отборы. В результате были получены соответствующие гигиеническим нормативам пробы", - отметила замдиректора Департамента охраны общественного здоровья Павлодарской области Сандугаш Кубенова.

В феврале родители рассказали журналистам, что в тарелках школьной столовой села Береке попадаются посторонние предметы. А у детей якобы были пищевые отравления. Правда, в полицию об этом родители не заявляли.

Повар Флюра Магзюмова все обвинения отрицала. Она уже была замечена в подобном скандале. В 2013 году геркулесовой кашей с червями она чуть не накормила детей в павлодарской школе № 24. Тогда в кастрюле их обнаружил школьный персонал. Повар на это заявила, что червей подбросили. Мол, таким способом хотели выжить её как бизнесмена. Сейчас повар трудится в ИП Чумаченко.
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