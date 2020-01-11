Количество ДТП снизилось на Аль-Фараби и ВОАД после возвращения скоростного режима

Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - Количество ДТП снизилось на Аль-Фараби и ВОАД в Алматы после возвращения скоростного режима 80 километров в час, передает Kazakhstan Today.

Начальник управления административной полиции Алматы Жандос Мураталиев ответил на вопрос журналистов о том, как изменилась обстановка на дорогах по проспекту Аль-Фараби и ВОАД после изменения скоростного режима, пишет inAlmaty.kz

Статистики нет, но в процентном соотношении я могу сказать, что по Аль-Фараби и ВОАД снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. По улице Саина идет небольшой рост", - сказал Мураталиев.

При этом он отметил, что "водители сейчас более-менее соблюдают правила дорожного движения, тем более по этим проспектам везде установлены камеры видеофиксации".

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