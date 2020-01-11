Количество ДТП снизилось на Аль-Фараби и ВОАД после возвращения скоростного режима

Начальник управления административной полиции Алматы Жандос Мураталиев ответил на вопрос журналистов о том, как изменилась обстановка на дорогах по проспекту Аль-Фараби и ВОАД после изменения скоростного режима, пишет inAlmaty.kz.
Статистики нет, но в процентном соотношении я могу сказать, что по Аль-Фараби и ВОАД снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. По улице Саина идет небольшой рост", - сказал Мураталиев.
При этом он отметил, что "водители сейчас более-менее соблюдают правила дорожного движения, тем более по этим проспектам везде установлены камеры видеофиксации".
Напомним, скоростной режим 80 километров в час на Аль-Фараби и Восточной объездной автодороге в Алматы вновь начал действовать в августе 2019 года. Такой же скоростной режим введен на улице Саина.
Ранее, с 15 января 2019 года в Алматы с целью снижения уровня смертности на дорогах на проспекте Аль-Фараби, улице Саина и Восточной объездной автомобильной дороге средняя скорость движения была снижена с 80 до 60 километров в час. Однако горожане негативно отреагировали на нововведения.
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