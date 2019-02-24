Комитет госдоходов разъяснил ситуацию с ввозом в Казахстан автомобилей из Кыргызстана и Армении

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил ситуацию с растаможкой автомобилей из Армении и Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время население активно интересуется возможностями ввоза легковых автомобилей из Армении и Киргизии. В этой связи информируем, что автомобили, растаможенные в Кыргызстане в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года, и в Армении в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года, признаются иностранными автомобилями. При их ввозе в Республику Казахстан требуется растаможка и уплата таможенных платежей. В Казахстан можно ввозить без ограничений автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года и в Армении до 10 октября 2014 года", - сообщили в пресс-службе КГД.

При покупке автомобилей гражданам рекомендовано проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов или по номерам Комитета государственных доходов 8-800-080-6452, 70-14-81, 71-86-18.

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