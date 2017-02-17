Компания "Вимм-Билль-Данн" опровергла сообщение КЗПП о растительных жирах в своей продукции

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Компания "Вимм-Билль-Данн" опровергла сообщение Комитета по защите прав потребителей о растительных жирах в своей продукции.
"Мы получили информацию о том, что Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан якобы обнаружил в молочном коктейле "Чудо-коктейль для взбивания" компании "Вимм-Билль-Данн" растительные жиры. Метод, который использовался для проведения исследования, является некорректным: он может быть использован только для исследования сливочного масла, применять его к другим видам продукции недопустимо", - говорится в заявлении компании, передает Kazakhstan Today.
Таким образом, по информации компании, "вывод, сделанный Комитетом о несоответствии продукта нормам действующего законодательства, является необоснованным и не соответствует действительности".
"Компания "Вимм-Билль-Данн" не использует растительные в производстве молочных продуктов. Качество наших продуктов - один из основных наших приоритетов. Наша продукции соответствует всем нормативным требованиям Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
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