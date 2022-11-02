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Куда обратиться, если техника LG вышла из строя?

01.11.2022, 10:00 29901
Куда обратиться, если техника LG вышла из строя?
Фото: LG
Алматы. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня стартовала digital-кампания бренда LG, нацеленная донести до потребителей, что фирменные сервисные центры решат любую проблему с техникой в кратчайшие сроки. При поломке или других трудностях с продуктами LG рекомендуется сразу позвонить в официальный сервис компании по номеру 2255 и не пытаться устранить неполадки самостоятельно. Возможно, конечно, обратиться к частному мастеру, однако они не имеют достаточно навыков в ремонте техники LG и разрешения от производителя на выполнение работ, что может только усугубить проблему и лишить продукт гарантийного ремонта.
 
Вот еще несколько преимуществ официального сервиса от LG:
 
  • Вы не тратите время на поиски информации, как починить или к кому обратиться.
  • Вы сами назначаете дату и время прибытия мастера, когда вам будет удобно.
  • Ремонт техники чаще всего завершается за один визит специалиста.
  • Компания предоставляет гарантию на каждую новую установленную деталь и, что более важно, гарантийный срок продукта не аннулируется после ремонта.

 
Выезд специалиста возможен только при поломке крупной бытовой техники, такой как холодильник, стиральная машина, кондиционер и т.д. При гарантийном ремонте работа и запчасти предоставляются бесплатно.
 
Кроме того, неисправный продукт можно самостоятельно привезти в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG, где мастера проведут его полную диагностику и ремонт. Работа будет выполнена незамедлительно, так как более 90% запасных частей уже есть в наличии на складе, который находится при сервисных центрах компании. В случае отсутствия каких-либо деталей в вашем городе, их оперативно доставят в любую точку страны для предоставления услуг в кратчайшие сроки.
 
Окончания ремонта можно дождаться на месте или получить технику по готовности прямо домой (в городах Алматы и Астане). Доставка осуществляется бесплатно при гарантийном ремонте либо за небольшую плату, если гарантия закончилась или случай негарантийный.

 
Доверив свою технику профессионалам, вы можете быть уверены, что получите качественный ремонт и рекомендации по дальнейшей эксплуатации во избежание поломок в будущем.
 
Если вам необходима помощь в вопросах относительно продуктов LG, обратитесь в службу сервисной поддержки компании по номеру 2255 для звонков с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона.
 
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.

 

новости по теме

Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя

02.11.2022, 17:17 3911
Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя
Фото: кадр из видео
Кокшетау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Неравнодушные жители Кокшетау спасли неокрепшего лебедя-кликуна, который не смог улететь на юг вместе со своей стаей, сообщает пресс-служба "Бурабай даму".
 
Совместными усилиями полицейских и инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области лебедю нашли-таки безопасное место зимовки - зоосад в поселке Бурабай.
 

Птенец лебедя-кликуна прошёл ветеринарный осмотр и принят к нам на содержание. Птица находилась в стрессовом состоянии, однако внешних повреждений не обнаружено. Костно-мышечная система в норме, жить будет! Перезимует у нас, а весной отпустим на волю", - сообщил ветеринарный врач зоосада Ильдар Файзулин.

 
На территории государственного национального парка "Бурабай" обитают 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. В числе этих редких птиц под охраной государства находится и лебедь-кликун.

 

Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов

02.11.2022, 16:01 5501
Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов
Фото: Depositphotos
Москва. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов, чтобы сохранить культуру чтения у населения. Об этом заявил заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Казахстана Нурлыбек Женисбекулы на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
 

В настоящее время идет спад тиражей печатных СМИ. Тем не менее в целях сохранения культуры чтения у населения на постоянной основе предпринимаются государством меры поддержки печатных изданий. К примеру, планируется внести изменение в закон "О СМИ" в части включения печатных изданий в список СМИ, которые не будут платить налоги НДС", - цитирует Нурлыбека Женисбекулы Sputnik.kz.

 
Он отметил, что медиаиндустрия в наши дни развивается семимильными шагами. Подтверждением тому являются модернизированное и технологичное медиаоборудование и нормативная база, которые предоставили уникальную возможность в оперативной работе СМИ.
 
По данным зампредседателя Комитета информации, если в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано около 3 тысяч СМИ, то на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ. Данный прирост количества является одним из доказательств возможностей перспективы развития медиаотрасли.
 
Также Министерство информации и общественного развития Казахстана обеспечивает доступность и открытость для зарубежных СМИ, а также обеспечивает распространение медиа на иностранных языках. В реестре СМИ зафиксировано 280 иностранных телерадиоканалов, из них более 150 транслируется на русском языке, 12 - на английском, остальные 74 - на русском и на английском языках.
 
Также на медифоруме выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что количество фейков, которые распространяются по Сети, с каждым годом растет радикально.
 

Раньше мы считали, что информационная война - это дезинформация, фейки, пропаганда. Сейчас мы понимаем, что это осталось в прошлом, в том смысле, что все это используется по старинке. Сегодня методы намного более изощренные. Информационно-психологические методы, когда используются персональные данные, прямой шантаж, запугивание, угрозы, новейшие информационные технологии, стираются границы между всем - дети, взрослые, незащищенные категории, все идет, лишь бы достичь результата", - сказала Мария Захарова.

 
Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах - членах СНГ, выработке механизмов противодействия рискам и фейкам в медиасреде постсоветских государств. В мероприятии участвуют представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ.

Ранее в МИОР РК рассказали об изменениях в закон о массмедиа.
 

Китай вступает на новый путь - Цзян Вэй о XX съезде КПК

02.11.2022, 15:50 6041
Китай вступает на новый путь - Цзян Вэй о XX съезде КПК
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вступает на новый путь полного построения модернизированной социалистической державы, заявила генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй в ходе научной конференции "XX съезд Коммунистической партии Китая и перспективы казахстанско-китайского стратегического партнерства".
 

Есть такое общее мнение, что принятые на съезде решения будут иметь большое значение не только для развития Китая, но и окажут влияние на весь мир", - отметила генеральный консул КНР.

 
Также в ходе конференции были рассмотрены итоги и значение XX съезда Коммунистической партии Китая.
 

На съезде был избран новый состав Центрального комитета КПК, председателем которого является товарищ Си Цзиньпин и были сформированы новые горизонты китаизации и модернизации марксизма", - подчеркнула Цзян Вэй.

 
В докладе, с которым выступил Си Цзиньпин, были подтверждены итоги достижений Китая за последние 10 лет.
 

В течение этих 10 лет Китай пережил три важнейших события, имеющих историческое значение. Во-первых, это встреча столетия КПК, во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, а в-третьих, выполнил историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества", - сообщила генеральный консул КНР в Алматы.

 
Кроме того, по данным госпожи Цзян Вэй, были созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения.
 
Также на съезде отмечено, что Китай будет следовать по пути мирного развития.
 

Я думаю, что такая политика имеет особое значение в данный момент (…) Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона. Никогда не будет проводить политику экспансии", - заявила она.

 
Также в ходе мероприятия особое внимание было уделено перспективам казахстанско-китайского стратегического партнерства.
 

Последние 10 лет также были периодом бурного развития китайско-казахстанских отношений. Отношения между нами выходят уже на новый уровень и стали образцом истинного добрососедства и взаимной выгоды, и всеобщего выигрыша между странами", - сообщила генеральный консул.

 
Она подчеркнула, что недавний визит китайского лидера в Казахстан имеет историческое значение и свидетельствует о высоком уровне и уникальности двусторонних отношений между странами.
 

В будущем мы должны сосредоточиться на реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран. Продолжать укреплять политическое взаимное доверие, стратегическое сотрудничество и оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих конкретные интересы обеих стран", - добавила Цзян Вэй.

 
Также в научной конференции приняли участие ответственные работники МИД РК, эксперты ведущих казахстанских научных институтов и вузов.
 
Организаторами данного мероприятия являются научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, генеральное консульство КНР в городе Алматы и экспертный клуб "Один пояс и один путь".
 

Акимат Алматы предостерегает алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК

02.11.2022, 15:17 7231
Акимат Алматы предостерегает алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы просит алматинцев воздержаться от покупки квартир в строящихся жилых комплексах, не имеющих разрешительных документов на строительство.
 
В пример в ведомстве привели ЖК "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы, который возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением "ведение крестьянского хозяйства".
 

В июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по статье 316, часть 1, 321 КоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19.10.2022 года. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры", - отметили в акимате.

 
Дополнительно управлением в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость.
 
Ранее акимат запустил горячую линию, по которой перед покупкой недвижимости можно проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов, +7 (727) 229-81-36.

Напомним, ранее казахстанские депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.

Также было заведено дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте.  
 

В отношении 97 сотрудников МВД, игравших в казино, ведется проверка

02.11.2022, 12:37 10251
В отношении 97 сотрудников МВД, игравших в казино, ведется проверка
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении 97 сотрудников Министерства внутренних дел, игравших в азартные игры, ведется проверка. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах форума по вопросам противодействия торговле людьми.
 
Ахметжанов заверил, что каждому действующему сотруднику министерства, уличенному в азартных играх, дадут адекватную оценку
 

По этим лицам проводится расследование. Некоторые действительно уже не работают, будут выяснятся все обстоятельства", - сказал министр журналистам.

 
Напомним, прокуратура Алматинской области подтвердила, что проведенная проверка выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 миллионов тенге. Среди них 97 сотрудников МВД, 95 - Минобороны, 25 - из Минфина, 7 сотрудников Верховного суда, 15 - из структуры Агентства по финмониторингу, 3 сотрудника из Антикора и 36 региональных госслужащих.
 

АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм

02.11.2022, 12:03 11666
АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы проводятся проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх.
 

В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры", - заверили в ведомстве.

 
В АДГС уточнили, что требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.
 

Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства", - добавили в пресс-службе.

 
Ранее в соцсетях распространилась информация, что казахстанские госслужащие потратили в казино Алматинской области более 500 миллионов тенге.
 
В прокуратуре региона изданию "Казинформ" подтвердили данную информацию, уточнив, что проверка установила 305 чиновников, которые в совокупности потратили в азартных играх 507 миллионов тенге.

Мы провели проверку и по итогам направили письмо компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении своих сотрудников", - сообщили в прокуратуре.


В документе сообщается, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.
 

Глава МВД: На протяжении многих лет никто комплексно не занимался проблемой торговли людьми

02.11.2022, 10:52 13696
Глава МВД: На протяжении многих лет никто комплексно не занимался проблемой торговли людьми
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На форуме по вопросам противодействия торговле людьми в Республике Казахстан министр внутренних дел Марат Ахметжанов озвучил положения проекта закона "О противодействии торговле людьми".
 

Это не должен быть декларативный акт. Он должен устранить все существующие "белые пятна" и "слепые зоны" в правоприменении", - подчеркнул министр.

 
Так, законопроектом предусматривается законодательное определение понятия "жертва торговли людьми", причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела (ранее было предусмотрено приказом Минтруда).
 

Тем самым будут созданы правовые основания для получения ею комплексной социальной помощи (временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение медосмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование, содействие в профессиональной ориентации и другие)", - пояснил Ахметжанов.

 
Также в целях организации комплексной превентивной работы впервые вводятся понятия "потенциальная жертва торговли людьми" и "уязвимое положение".
 

Это лица, которые могут стать объектами эксплуатации в результате материальной или иной зависимости, в том числе связанной с несовершеннолетним или престарелым возрастом, беременностью, психическим заболеванием и иными состояниями", - разъяснил спикер.

 
Тем самым создаются условия и основания оказания профилактической помощи группе риска.
 
Законом утверждается правовой статус межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми.
 
Они будут, по словам министра, наделены компетенцией правового воздействия на общественные отношения в этой сфере.
 

Их рекомендации будут учитываться в правительственном плане. А это уже конкретные сроки, исполнители и ответственность", - подчеркнул глава МВД.

 
Впервые на уровне закона определяются уполномоченные органы в лице МВД и Минтруда. Конкретно закрепляются функций 12 других госорганов, а также акиматов и неправительственных организаций.
 

Прорывной новеллой должна стать регламентация системы мер, направленных на превенцию, включая оценку рисков торговли людьми. Предполагается разработка специальной методологии, проведение замеров и исследований. То есть здесь смещается акцент на поиск причин, способствующих совершению правонарушений и их планомерное устранение", - рассказал министр.

 
Ахметжанов подчеркнул, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно не занимался проблемой торговли людьми.
 

Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям. Сейчас мы не имеем полного представления о жертве торговли людьми", - поделился Марат Ахметжанов

 
Сейчас, продолжил спикер, МВД перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнерских отношений с общественными институтами, солидарной ответственности госорганов. И этот принцип должен быть применен при выработке подходов в противодействии торговле людьми.
 
На сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в данной сфере регулируются множеством законов, различными приказами госорганов.
 

Все разрозненно. Специального закона нет. Полной правовой информацией не владеют даже сотрудники госорганов, не говоря о жертвах. Ответственность размыта. Спроса нет. Элементарно не определены уполномоченные органы. Нет четкой компетенции. Никто системно вопросами профилактики, установлением рисков полноценно не занимается", - озвучил проблемы министр, отметив, что, по данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел.


Ахметжанов проинформировал, что в Казахстане ежегодно регистрируется более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми.

 

Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана

02.11.2022, 08:41 15456
Осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - гололед, на северо-западе - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.
 
В Астане: дождь, температура воздуха днем +8 - +10°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы: переменная облачность, +14 - +16°C, скорость ветра 2-7, днем порывы 12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях РК.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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