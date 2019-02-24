Лишь на западе и крайнем севере Казахстана сегодня будет наблюдаться погода без осадков

Астана. 31 января. Kazakhstan Today - С выходом южного циклона на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные, лишь на западе и крайнем севере погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Жамбылской области местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, порывов до 23-28 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами усилится ветер до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду с метелью.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью усиление ветра до 18-23 метров в секунду, в районе Алакольских озер 20-25, ночью порывы более 30 метров в секунду. В Туркестанской области местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью. В Павлодарской области днем местами ожидается поземок, ветер 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области местами гололед.

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