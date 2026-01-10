МЧС предостерегает казахстанцев от походов в горы

Рассказать друзьям

Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана рекомендовали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.





В ведомстве рассказали, что в горных районах страны в связи с фактическим снегонакоплением возможен самопроизвольный сход отдельных снежных лавин. В этой связи выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется из-за возможного провоцирования схода лавин.





В целях обеспечения безопасности населения, туристов, гостей и отдыхающих в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях проведены превентивные работы по принудительному спуску снежных лавин, спущено 3516 кубометров снежной массы.





В зонах возможного схода лавин установлено 108 предупреждающих знаков. Кроме того, распространено 944 предупреждающих сообщения "Осторожно, лавина!", 3754 информационных брошюры, а также агитационно-информационные материалы "Осторожно, лавина!" и "Осторожно, ледоход!".





При объявлении предупреждения о лавинной опасности рекомендуется воздержаться от прогулок в горах. В случае отсутствия предупреждений перед выходом в горы необходимо ознакомиться с метеорологическими прогнозами, заранее спланировать маршруты передвижения, отказаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться исключительно по маркированным тропам, а также максимально изучить информацию о районах, подверженных лавинной опасности, и по возможности избегать опасных склонов. При фиксации обильных снегопадов перед выходом в горы рекомендуется отложить поход на два-три дня, а при отсутствии лавинной опасности - дождаться стабилизации снежного покрова", - предупредили спасатели.