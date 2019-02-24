Метель и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - Метель и порывистый ветер ожидаются на большей части Казахстана 19-21 февраля, передает Kazakhstan Today.

Не успел один циклон покинуть Казахстан, а с северных районов Европейской части России уже спешит следующий циклон, атмосферные фронты которого и будут определять погоду в предстоящие трое суток в большинстве областей республики", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, на большей части территории Казахстана в предстоящие трое суток ожидаются снег, метель, порывистый сильный ветер, на юге и юго-востоке - мокрый снег, местами сильный, туман и гололёд. Температура воздуха понизится, но сохранится выше климатической нормы.

Вместе с тем "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области, согласно которому днем 19 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами в регионе ожидаются метель, туман и гололед, ветер южный, юго-западный ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске днем 19 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, временами метель и туман. Ветер южный, юго-западный днем до 15-20 метров в секунду.

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