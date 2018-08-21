На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Астана. 21 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 21 августа 2018 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняются дожди с грозами, порывистый ветер, шквал, возможен град, на юге пыльная буря. Ночью и утром в северной половине ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами сохраняются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром туман. В Северо-Казахстанской области местами - гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Павлодарской, Карагандинской областях местами - гроза, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской областях днем местами - гроза, шквал, ветер 15-24 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской, ночью в Актюбинской областях ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами - пыльная буря, ветер 15-23 метров в секунду, днем гроза, шквал. Ночью в Атырауской области местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области ночью местами - гроза.

В Алматинской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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