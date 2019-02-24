На большей территории Казахстана сегодня сохранится морозная погода без осадков

Астана. 7 декабря. Kazakhstan Today - Большая часть Казахстана сегодня будет находиться под влиянием антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.





По данным "Казгидромета", лишь западные регионы республики будут находиться в зоне фронтальных разделов - здесь местами ожидаются осадки, гололед, на юге, востоке и в центре сохранится ветер. На большей территории республики местами ожидается туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Карагандинской областях местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области ночью местами ожидается туман, в отдельных районах - усиление ветра до 18-23, порывы 25 метров в секунду.





В Туркестанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами туман. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, в отдельных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





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