На большей части Казахстана ожидаются осадки, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана ожидаются осадки, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием Южно-Каспийского циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдут осадки, на юге страны ожидается переход дождя в снег. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, на северо-западе, севере, в центре и на северо-востоке - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, областях местами ожидаются гололед, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, низовая метель, в Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях – туман.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер 15-20, местами 25 метров в секунду, местами туман, гололед.

В Жамбылской, Актюбинской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман, местами ветер 15-22 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 4 ноября в Туркестанской области ожидаются осадки, утром и днем местами сильные (дождь с, переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем ожидается резкое понижение температуры до 3-8 тепла, местами 0 градусов. 5 ноября в Жамбылской, Алматинской областях ожидаются местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами ожидаются туман, гололед, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Акмолинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Нур-Султане утром и днем 4 ноября ожидается гололед.

4 ноября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидается туман. В Таразе 4 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду. Временами ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

Кроме того, сегодня в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер северо-восточный, северный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

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