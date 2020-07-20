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На большей части Казахстана в воскресенье пройдут кратковременные дожди

19.07.2020, 09:08 10342
Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В воскресенье, 19 июля, на большей части Казахстана ожидаются кратковременные дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

Атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК - пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града, лишь на юге, северо-востоке и в западной части страны сохраняется погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на востоке и юге с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, днем в Восточно-Казахстанской области местами - пыльная буря. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, возможен град. 
 
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, днем в Северо-Казахстанской, Актюбинской, утром и днем в Жамбылской областях местами, днем в Алматинской области в горных районах ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами возможен град. 
 
В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
В Туркестанской области днем в горах - гроза.
 
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях, на юге Карагандинской, Акмолинской, Алматинской, Костанайской областей сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара. 
 
В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской областях, на большей части Жамбылской области, местами в Туркестанской, Карагандинской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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