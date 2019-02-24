На большей части территории Казахстана ожидается снег

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 1 февраля 2019 года ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

"В большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами сохраняется снег, на востоке и юго-востоке республики ночью местами ожидается сильный снег, лишь на западе и юге Казахстана ожидается ясная погода без осадков. С вторжением холодных воздушных масс с районов Карского моря в северных районах республики ожидается понижение температур воздуха. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в районе Жаланашколя порывы 20-25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, утром и днем метель, в Северо-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области днем местами – низовая метель, в Туркестанской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются метель, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидается сильный мороз.

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