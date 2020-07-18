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На большей части территории Казахстана ожидается жаркая погода без осадков

17.07.2020, 08:22 5428
Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 июля ожидается жаркая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части республики по-прежнему сохраняется жаркая погода без осадков. Лишь на западе и юго-востоке РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Кызылординской, Карагандинской областях, ночью в Атырауской области, днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается град. 
 
В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.
 
Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара, в Атырауской, Актюбинской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара. 
 
В Атырауской области, на большей части Кызылординской области, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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