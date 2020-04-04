На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 апреля 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на севере в ночные часы местами пройдут осадки (дождь, снег), в остальных регионах преимущественно дождь. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе, юге и юго-востоке - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

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