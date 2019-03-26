На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются осадки

Алматы. 25 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 25 марта 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, лишь на севере республики погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, гроза, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области днем порывы 23 метра в секунду, в Кызылординской области днем местами пыльная буря.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами гололед.

В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман, в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается гололед.

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