На большей части территории Казахстана в понедельник пройдут дожди с грозами

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 29 июля 2019 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением циклона и связанных с ним фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юго-востоке республики сохраняется ясная погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, на востоке - ночью и утром - местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, утром и днем в Павлодарской областях местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Костанайской области ожидается гроза, ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, днем в Карагандинской области местами возможен град.

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря ветер ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, утром и днем местами гроза, шквал.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Кроме того, днем в Алматинской, Жамбылской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, местами в Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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